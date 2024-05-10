Правоохоронці затримали мешканця Львівщини, який у складі злочинної групи вимагав у чоловіка 135 тис. доларів за нерозголошення компромату, який той «хотів зберегти у таємниці». Частину грошей – 78 тис. доларів потерпілий перерахував вимагачу на криптогаманець.

Як вказано у матеріалах справи, які є у розпорядженні ZAXID.NET, уродженець колишнього Буського району Львівщини був членом злочинної групи, яка діяла на території Львівської та Закарпатської областей, та неодноразово вимагав у потерпілого гроші за «не розголошення відомостей, які він хоче зберегти у таємниці».

На початку січня 2024 року уродженець Львівщини зустрівся із чоловіком та показав отриманий на нього компромат. Щоб цю інформацію ніхто не дізнався, чоловік мав перерахувати на криптогаманець 75 тис. доларів. Він виконав вимоги вимагача та перерахував усю суму (2,8 млн грн за курсом НБУ). Із матеріалів справи відомо, що потерпілий перераховував гроші в Ужгороді. Згодом вимагач вивів з цього криптогаманця 63,2 тис. доларів (2,4 млн грн) на власний криптогаманець.

Після цього уродженець Львівщини знову вимагав у чоловіка ще 60 тис. доларів, погрожуючи оприлюднити зроблені відеозаписи. Чоловік переживав, що оприлюднення компромату може нашкодити його діловій репутації та сім’ї. З матеріалів справи невідомо, чим саме займається потерпілий чоловік.

Чоловік погодився на повторну вимогу, але сказав, що таких грошей у нього наразі немає. У квітні 2024 року потерпілий двічі перерахував гроші на криптогаманець – 2 тис. доларів та одну тисячу доларів. Після другого переказу вимагача затримали правоохоронці.

Щодо вимагача порушили кримінальну справу за ч.4 ст.189 ККУ. Йому загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Суд уже обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою у львівському СІЗО із можливістю вийти на волю під 2,9 млн грн застави.