У грудні 2020 року житель Хмельниччини організував викрадення людини

Герцаївський районний суд Чернівецької області виніс вирок жителю Хмельниччини за організацію викрадення 55-річного підприємця та вимагання у його родичів 150 тис. доларів за викуп. Обвинуваченому призначили 3,5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 25 квітня, у грудні 2020 року у Віктора Щербатюка виник план із викрадення 55-річного підприємця з Вінницької області задля подальшого вимагання у його рідних грошей для викупу. Обвинувачений зайнявся пошуком людей для реалізації задуманого. На його пропозицію відгукнулися троє чоловіків, які співпрацювали з правоохоронцями. Вони імітували викрадення потерпілого й доставили його до ангарного приміщення, розташованого на території Чернівецької області, куди прибув і сам замовник. Пересвідчившись у виконанні злочину, він зателефонував родичам потерпілого та вимагав від них 150 тис. доларів, після чого його затримали поліцейські.

У суді Віктор Щербатюк свою вину визнав і зазначив, що дійсно шкодує про вчинене.

Суддя Людмила Козловська визнала жителя Хмельниччини винним за ч.2 ст.189 ККУ (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та за ч.2 ст.146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливою метою групою осіб) й призначила покарання – 3,5 років позбавлення волі.