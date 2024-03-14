Учасники банди погрожували пістолетом та вимагали 2500 доларів у потерпілого

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Старого Села, який працює охоронником ЛКП «Муніципальна варта» Львівської міської ради, а також є студентом, Миколі Романовичу за вимагання грошей та викрадення людини.

За матеріалами справи, інцидент трапився 10 січня увечері на автозаправці WOG на вул. Стрийській у Сокільниках, де підсудний з трьома спільниками домовилися про зустріч з потерпілим.

Під час зустрічі вони вимагали в потерпілого 2500 доларів. При цьому неповнолітній спільник Миколи Романовича, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, витяг пістолет та погрожував потерпілому фізичною розправою.

Далі учасники банди побили потерпілого та силоміць заштовхали його на заднє сидіння автомобіля Mazda СХ-5 та намагалися вивезти у невідомому напрямку, однак при виїзді з АЗС на трасі Київ-Чоп автомобіль зупинили працівники поліції.

Микола Романович свою вину у вчиненому визнав та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд врахував позитивні характеристики за місцем проживання та навчання підсудного, а також те, що він повністю визнав вину та добровільно відшкодував шкоду потерпілому.

Суддя Ірина Мельничук визнала Миколу Романовича винним у вимаганні та незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін три роки. На вирок ще може бути подана апеляція.