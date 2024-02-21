Чоловіку загрожує до 7 років в'язниці

У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який погрожуючи зброєю вимагав в підприємців гроші. Правоохоронці з’ясували, що до вимагання причетний раніше судимий чоловік. Під час обшуків в його будинку знайшли вогнепальну зброю та вибухівку.

До оперативників поліції Тернопільщини надіслали повідомлення, що тернополянин вимагає гроші в підприємців в Тернополі і при цьому погрожує фізичною розправою. Поліцейські встановили причетного до правопорушення. Ним виявився раніше судимий за розбої та грабежі житель обласного центру. Правоохоронці отримали ордер на обшук помешкання підозрюваного та виявили в нього вдома гранати «Ф-1» та РГД-5, запал до гранати, пістолет та понад 60 набоїв.

«Поліцейські майже щодня виявляють та вилучають з незаконного обігу зброю та боєприпаси. Рано чи пізно ці небезпечні предмети можуть бути використані у злочинних цілях, і найстрашніше, що від цього можуть постраждати люди», – зазначив керівник поліції Тернопільщини в середу, 21 лютого Сергій Зюбаненко.

Під час обшуку вилучили гранати «Ф-1» та РГД-5, запал до гранати, пістолет та понад 60 набоїв

Раніше судимого чоловіка затримали та обрали запобіжний захід. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю). Підозрюваний може потрапити до в’язниці на 7 років. Небезпечні предмети, які правоохоронці знайшли під час обшуку помешкання, конфіскували та вилучили.