На Тернопільщині чоловіка суд покарав умовним терміном через те, що він стріляв в незнайомих людей. Чоловік – військовослужбовець, однак коли скоїв злочин, то перебував у відпустці. В Ланівцях увечері біля ресторану він витягнув револьвер з гумовими набоями і вистрілив в двох чоловіків. Одному попав по нозі, а іншому – в пах. В суді свою провину Іван С. свою провину визнав.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачений родом з села Темногайці Шумського району. На момент скоєння злочину він перебував на посаді сапера 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 3 механізованого батальйону військової частини. Близько 21:30 19 березня 2023 року чоловік перебував у відпустці і був неподалік ресторану «City Life».

«Обвинувачений, не реагуючи на зауваження оточуючих, витягнув дев’ятизарядний револьвер моделі Profi 4.5, який використовується під патрони «Флобера». Спрямував дуло револьвера в напрямку осіб, які там перебували та здійснив сім пострілів, створюючи реальну загрозу життю і здоров’ю громадян», – йдеться у вироку Лановецького районного суду від 22 січня.

Так хаотично стріляючи, обвинувачений поцілив травматичною кулею в пальці лівої ноги одному чоловіку, а інша потрапила в області паху другому чоловіку, проте не спричинила тілесних ушкоджень.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину та надав суду згоду на затвердження угоди про визнання винуватості. Відповідно до затвердженої угоди суддя Лілія Холява визнала Івана С. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, і призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки. Однак, враховуючи, що чоловік сам визнав свою вину і щиро розкаявся, то присудила йому умовне покарання на 2 роки.