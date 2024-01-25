Чоловіків затримали у Трускавці на Львівщині

У Трускавці у середу, 24 січня, викрили двох мешканців Львівщини, які вимагали у підприємця з Дрогобича 2 тисю доларів вигаданого боргу. Чоловіки погрожували потерпілому та його рідним фізичною розправою. Крім цього, вони шантажували підприємця пошкодженням майна. У прес-службі прокуратури Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розповіли, що зловмисники вимагали гроші в підприємців Трускавця, Борислава та Стебника.

«За даними оперативників, так звані "спостерігачі" за містами Трускавець, Борислав та Стебник залякуванням і погрозами змушували місцевих підприємців сплачувати їм надумані борги. Так раніше засуджені покращили ваше матеріальне становище. В одного з підприємців вони вимагали 100 тис. гривень. Побоюючись фізичної розправи, потерпілий віддав "борг" частинами», – йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань.

У прес-службі прокуратури Львівської області зазначають, що потерпілий був мешканцем Дрогобича. Наразі затримані чоловіки перебувають під вартою. Правоохоронці кваліфікують справу за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.