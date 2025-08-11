За словами Зеленського, Україна визначає на яких бойових платформах працюватиме авіаційний флот

Україна спільно зі Швецією готує новий масштабний проєкт у сфері бойової авіації. Його можуть реалізовувати протягом десятиліть. Про це у неділю, 10 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський, коментуючи розмову зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном, зазначив, що Україна та Швеція готують сильний проєкт щодо бойової авіації.

«Готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проєкт на десятиліття», – заявив він.

За словами президента, Україна визначає зараз, на яких бойових платформах працюватиме авіаційний флот на наступних етапах.

«Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання», – додав він.

Нагадаємо, 31 травня Україна та Швеція підписали безпекову угоду, в межах якої Україна отримає 6,5 млрд євро військової допомоги від країни-союзниці.

У квітні міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що його країна закуповуватиме безпілотники для України в польської оборонної промисловості.