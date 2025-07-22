Перші мобільні комплекси для обслуговування F-16 уже передали Повітряним силам

В Україні створили унікальні мобільні комплекси для обслуговування F-16, щоб максимально ефективно використовувати винищувачі під час війни. Про це у вівторок, 22 липня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«В умовах реальної війни, коли ворог полює на літаки й аеродроми, Повітряним силам бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння», – йдеться у повідомленні.

Відтак в Україні розробили мобільні комплекси для обслуговування винищувачів та уже передали їх Повітряним силам.

Зазначають, що комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми. Військові показали унікальну, самостійну та ефективну екосистему, яка спирається на реальні потреби України:

мобільний комплекс планування місій, де проводиться передпольотний брифінг льотчиків та супровід бортів у ближній зоні,

два комплекси підготовки авіаційного озброєння, які прискорюють підготовку та перевірку боєприпасів, а також полегшують їх підвіску до літака.

У дописі додали, що раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 людей, та завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох.

Нагадаємо, 9 липня Чехія оголосила про намір підготувати вісім українських пілотів винищувачів F-16. Країна візьме всі витрати на навчання на себе.