У рамках мобілізації засуджених можна було би залучити до війська приблизно 10-20 тис. людей

Від 10 до 20 тис. чоловіків призовного віку, які зараз засуджені та перебувають у місцях ув’язнення, а також чоловіків із судимостями могли б потрапити зараз до лав Збройних сил України. Про це в інтерв’ю BBC Україна розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

«Я думаю, що тисяч десять можна було б залучити (до армії – ред.), може трошки більше», – сказав він.

Міністр додав, що загалом, якщо рахувати разом із чоловіками, які мали судимості, таких людей набереться до 20 тис.

«Так, десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна», – сказав він.

Міністр додав, що кількість таких громадян, призваних до війська, багато в чому залежатиме від того, як будуть у цьому контексті працювати військово-лікарські комісії. Водночас він цей підхід і сам не розуміє до кінця.

«От у нас вже був досвід проходження ув'язненими ВЛК. Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров'ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід», – розповів він, додавши, що «підхід зараз змінився, зараз Збройні сили налаштовані створювати менше перепон створювати для мобілізації».

Малюська також визнав паралелі між мобілізацією засуджених в Україні та мобілізацією у в'язницях у Росії, але підкреслив, що в росіян вона була примусовою. В Україні ж засуджені матимуть змогу підписати контракт, а не просто завербуватися і без підготовки піти воювати.

Як інформував ZAXID.NET, 8 травня Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених. На час дії мобілізації та воєнного стану цей закон дозволяє увʼязненим виходити на волю за умовно-достроковим звільненням для проходження військової служби за контрактом.

Засуджені можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням та за рішенням суду. Вони зможуть написати заяву у своїй пенітенціарній установі, пройти там медогляд і лише потім потрапити до центру комплектування. Мобілізовувати будуть виключно тих в‘язнів, які мають достатній рівень фізичної підготовки і є психічно здоровими.