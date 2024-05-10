Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що найближчі два місяці будуть критичними на фронті, адже Росія кидає на фронт всю боєздатну техніку, поки в Україну не надійшла західна допомога. Про це він заявив інтерв’ю The Economist.

Саме в цей час, за словами Павлюка, може настати переломна фаза війни. За його словами, російські генерали кидають на українських захисників всі боєздатні війська, які в них є. Так вони хочуть випередити надходження американської допомоги, яка тільки почала надходити на лінію фронту.

«Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них», – каже Павлюк.

За його словами, Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Очікувана поставка винищувачів F-16 до початку червня дасть значний психологічний поштовх. Але залишається невизначеним, чи отримає Україна нові версії F-16, які необхідні, щоб кинути виклик російським бомбардувальникам.

Павлюк вважає, що Росія перевіряє стійкість українських ліній оборони, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок. На його думку, росіяни й надалі зосереджуватимуться на Луганську та Донецьку, східних районах, на які припав основний тягар війни. Але розвідка припускає, що російські війська незабаром посилять оборону, атакуючи північно-східні райони Харкова та Сум.

«Росія перевіряє стабільність наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок», – заявив він.

Однак, за словами Павлюка, росіяни не полишають намірів захопити й Київ після невдалого наступу на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ формують десять нових бригад, готуючись до наступу росіян, а частину сил розгорнуть для захисту Києва.

«Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист міста в майбутньому», – сказав Павлюк.