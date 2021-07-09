Міський голова Львова Андрій Садовий відкликав вето на сім прийнятих депутатами ухвал, що стосувалися виділення землі для нового багатоквартирного будівництва. В документи внесли правки, які стосувались розвитку інфраструктури забудовниками і винесли їх на голосування.

Нагадаємо, після засідання сесії 17 червня міський голова Андрій Садовий наклав вето на 11 ухвал, які стосувались виділення землі у Львові під нове житлове будівництво. Причиною ветування багатьох ухвал були зауваження, які передбачали вимоги до забудовників вкласти гроші на розвиток інфраструктури.

Під час засідання сесії у четвер, 8 липня, депутатам запропонували проголосувати за внесення змін у 8 з 11 заветованих ухвал. Зміни стосуються долучення забудовників до розвитку транспортної і соціальної інфраструктури мікрорайонів, де вони планують будуватися. Зокрема, перед видачею забудовникам містобудівних умов і обмежень посадовці мерії мають визначити проблемні питання мікрорайонів і підписати із підприємцями меморандум про розв'язання цих проблем.

Отож депутати проголосували за внесення таких змін у 7 заветованих Садовим ухвал:

Про затвердження ТОВ СП «Сігма» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. В. Навроцького, 33. Ця ухвала передбачає виділення земельної ділянки площею 0,2 га для будівництва багатоповерхового житлового будинку. Власники компанії «Сігма» володіють однойменною меблевою компанією.

«Про затвердження ПП «Корт-Сервіс» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Соняшниковій, 32». Цю ділянку колишньої насосної станції площею 0,8 га компанія отримає для будівництва житлової багатоповерхівки. Співвласником компанії «Корт-Сервіс» є керівник будівельної компанії Auroom Андрій Криницький.

Про затвердження ТзОВ «Околиця» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вул. Зеленій, 267. Компанія отримала ділянку площею 0,3 га для будівництва житлового комплексу з офісами та магазинами на перших поверхах. Для цього призначення ділянки змінили з земель промисловості і транспорту та житлове. Забудовником цієї ділянки буде будівельна компанія «Нова оселя» депутата ЛМР Назарія Бербеки.

Про надання ТзОВ «Автостар Девелоп» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. В. Липинського, 56.На ділянці площею 0,9 га планують збудувати житловий комплекс з підземним паркінгом та громадськими будівлями. Призначення землі змінять з земель промисловості і транспортну на житлову та громадську забудову. За даними YouControl, фірма «Автостар Девелоп» входить до групи «родина Іваницьких», де ключовими особами є співвласниця мережі автосалонів Royal Motors Юлія Іваницька і колишній депутат Одеської міськради Олександр Іваницький.

Про надання ТОВ «Лактос Україна» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) на вул. В. Навроцького, 33. Ця компанія також отримає ділянку площею 0,3 га для будівництва житлової багатоповерхівки. Для цього призначення ділянки змінять з земель промисловості і транспорту на землі житлової і громадської забудови. Компанія «Лактос Україна» займається оптовою торгівлею молочними продуктами та іншими харчами, її власником є львів’янин Андрій Алпатов.

Про надання ТзОВ «Крістал парк» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. В. Липинського, 4. Компанія планує збудувати житловий комплекс на ділянці площею 0,6 га. Власником компанії «Крістал Парк» є відомий забудовник, гендиректор компанії «НоваБудова» Євгеній Савочка.

Про надання ТОВ «Нові буд інвест» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. М. Мундяк, 5. На ділянці площею 0,2 га також планують збудувати житлову багатоповерхівку. Власником компанії «Нові буд інвест» є Юрій Колодій – директор кількох компаній, що входять до міжнародної групи Meest.

Після того, як депутати проголосували за внесення змін у ці ухвали, Андрій Садовий відкликав накладені вето.

Ще три ветовані Садовим ухвали депутати розглянули повторно, але не змогли подолати його вето. Зокрема, йдеться про виділення ділянки Василю Городону під будівництво на вул. Трускавецькій, 48. На цій ділянці розташована самовільно збудована мийка для автомобілів. Також депутати не подолали вето щодо будівництва на скандальній ділянці вул. Лазаренка, 34, а також щодо будівництва вул. Перекопській, 21. А ухвалу про надання Галині Іваніків дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Стрийській, 310 вилучили з порядку денного.

Нагадаємо, що ухвали, на які накладається вето міського голови, повторно виносять на розгляд депутатів. Зазвичай щоб подолати вето, депутатам необхідно набрати дві третини голосів. Водночас міський голова має право відкликати своє вето.