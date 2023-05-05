Ви задумалися про придбання власного помешкання, але сумніви не дозволяють визначитися остаточно? У Львові справді важко обирати. Основна дилема – квартира в місті, де все під рукою, чи будинок в передмісті, де чисте повітря і діти (та й ви) мають необмежений простір для дослідження світу. З одного боку – інфраструктура (транспорт, магазини, школи, поліклініки, кав’ярні), з іншого – простір, спокій, природа і лише кілька сусідів замість «мурашника».

Та сьогодні на ринку новобудов Львова є варіанти, що поєднують у собі розвинену інфраструктуру із перевагами життя біля природи. Наприклад, житловий комплекс Auroom Lounge у зеленому районі Під Голоском біля озера Стосика.

ЖК Auroom Lounge біля озера Стосика (провулок Заозерний, район вул. Під Голоском)

Auroom Lounge – це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, органічно інтегрованого у навколишній природний ландшафт. Локація комплексу забезпечує баланс близькості з природою та вимог сучасного життя у місті.

Озеро Стосика і Брюховицький ліс поблизу – це не лише мальовничі краєвиди, а й чисте повітря та місце для відпочинку і дозвілля. Разом з тим – піша доступність до усієї інфраструктури і безпосередня близькість до таких артерій Львова, як вулиця Замарстинівська та проспект Чорновола, що є прямими дорогами у самісінький центр міста.

Коли архітектура говорить в унісон з природою

ЖК Auroom Lounge розташований на підвищенні. Мала поверховість, гармонійні пропорції та масштаб роблять його приємним для перебування – і всередині, і ззовні.

Архітектура і концепція дизайну ЖК Auroom Lounge

На першому поверсі ЖК розташовані комерційні приміщення, де можна знайти необхідні товари і послуги. Не потрібно переживати і за авто, адже тут є підземний паркінг. Також забудовник подбав про продумані дитячі й дорослі майданчики з якісним устаткуванням та про професійний ландшафтний дизайн.

Одним з акцентів житлового комплексу Auroom Lounge є панорамні вікна та великі лоджії і балкони. А дизайнерські вхідні групи, рецепція, сучасні ліфти від провідних виробників, м’які зони забезпечують максимальний комфорт мешканців та їхніх гостей.

Інтер'єр холу ЖК Auroom Lounge

Всередині ЖК Auroom Lounge

У внутрішньому і зовнішньому оздобленні використанні благородні відтінки та якісні матеріали: архітектура не кричить, а тихо шепоче і максимально органічно вливається в природний пейзаж.

У гармонії із собою і світом

Близькість житлового комплексу Auroom Lounge до Брюховицького лісу не просто тішитиме вас краєвидами зелені, світанку чи заходу сонця і співом птахів. Це також одне з найкращих місць у Львові для активного і медитативного відпочинку. Життя в стилі Auroom Lounge – це коли ти посеред природи і в той же час у місті.

ЖК Auroom Lounge дає змогу наповнювати кожен свій день здоров’ям та відновленням: тепер жодних причин, щоб відтермінувати початок пробіжок чи просто проводити більше часу на свіжому повітрі. Взувати трекінгові кросівки доведеться майже щодня, адже ягоди та гриби самі себе не зберуть. А ще ви захоплено розповідатимете друзям і колегам, що таке Birdwatching і як відрізнити сойку від вивільги, а голуба – від горлиці.

У дні, коли хочеться стишитися, ваш великий балкон, двір, озеро чи ліс стануть ідеальною локацією для занять йогою і/або медитацією – в залежності від настрою і часу дня. Та й ранкова чи вечірня прогулянка на природі чудово знімає стрес, додає спокійної впевненості і натхнення для нових досягнень.

Життя вашої дитини у ЖК Auroom Lounge також буде сповнене цікавих пригод і безпосереднього пізнання світу природи. Як щодо погодувати пухнастих каченят на озері Стосика? А порахувати черепашок, які приймають сонячні ванни на озерних корягах? У спекотні дні це може бути непростим завданням, адже ці створіння наввипередки займають найкращі місця, створюючи кумедні «композиції». До слова, озеро Стосика – чи не єдине місце у Львові, де живуть черепахи.

У теплу погоду мешканці озера люблять "засмагати" на сонці

Коли завжди є час на хобі

Якщо ви обожнюєте велопрогулянки чи ще тільки хочете опанувати велосипед, то біля ЖК Auroom Lounge є ідеальні умови для цього. У Шевченківському районі Львова, де розташований комплекс, – найрозвинутіша мережа велодоріжок, якою легко і приємно дістатися в центр міста: весь час спуск, а далі – по прямій.

Також комфортною велодоріжкою можна доїхати до курортного містечка Брюховичі, що є одним із найулюбленіших маршрутів у любителів велопрогулянок. Після поїздки можна зупинитися на березі одного з брюховицьких озер чи перекусити у культовій в середовищі велолюбителів Львова чебуречній.

Окрім того, локація ЖК Auroom Lounge – просто мрія для любителів екстримального велоспорту, адже неподалік, у Брюховицькому лісі, розташований байк-парк. Це ідеальне місце для екстримальних велопокатушок і для тренувань «дропів» перед Карпатами. Навіть після роботи можна гайнути на годинку-дві відвести душу на трамплінах, адже дістатися до байк-парку на вашому двопідвісі можна за п’ять хвилин.

Найкраще робоче місце

Сучасні молоді люди – це про свободу. Тому багато хто з нас обирає роботу з дому замість строгого робочого графіку в людному офісі, щоб працювати у своєму темпі і не обирати між життям і роботою, а бути в балансі.

ЖК Auroom Lounge – чудове місце для тих, хто працює дистанційно. Який ваш стиль роботи? Якщо вам потрібно вийти з дому і зануритися в атмосферу ділового міста, щоб налаштуватися на робочий вайб, то поряд з комплексом розташована низка закладів, бізнес-центр тощо. Якщо ж вам потрібно спокійно зосередитися наодинці, то ви можете облаштувати робочий кабінет із виглядом на природу вдома або й взагалі вийти і працювати серед зелені.

Інфраструктура району чудово підходить для того, щоб ви могли без зайвого поспіху і суєти дотримуватися work-life балансу. Район активно розвивається, тут постійно відкриваються нові заклади на будь-який смак, а в кількох сотнях метрів від комплексу розташований бізнес-центр Holosko, будуються і нові.

Також неподалік розташований ТРЦ «Спартак», а якщо спуститись на проспект Чорновола, перед вами відкривається мабуть найкраща інфраструктура у Львові. Дістатися до самісінького центру Львова можна за кілька хвилин на авто.

Розташування та поверховість ЖК Auroom Lounge

Оточення впливає

Ми воліємо до життя поблизу природи, аби не перевантажувати себе метушнею і зайвим шумом міста. Чи можливо це у великому будинку?

У ЖК Auroom Lounge – так, адже поблизу розташована малоповерхова приватна забудова. Сам комплекс також не є «мурашником» чи «китайською стіною», він є «сімейного формату», тож ви знатимете своїх сусідів, які, імовірно, орієнтувалися при виборі житла на ті ж цінності, що і ви, тож ви можете мати багато спільного.

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Життя в стилі Auroom Lounge – це коли захід сонця відзеркалюється в озері на фоні вкритих золотим маревом смарагдових пагорбів, а ви – спокійні, натхненні і творите своє життя за власними правилами. Це коли твій дім – місце відновлення, відпочинку та підготовки для нових здобутків.

Про забудовника

Компанія Auroom вже 7 років будує житло у Львові. За цей час компанія збудувала понад 65 тис. м2. У її портфоліо – 10 проєктів у різних локаціях Львова. Сьогодні є можливість стати власником квартири в одному з них за меншою ціною, адже вже з 15 травня відбудеться планове підвищення цін. Це вдалий момент, щоб втілити свої плани.

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