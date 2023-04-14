ЖК AUROOM LOUNGE, провулок Заозерний, біля озера Стосика

Якби ми купували по квартирі щомісяця, то не потребували би жодних порад. Навіть самі могли би заробляти на вебінарах про підводні камені вибору «саме того» помешкання (якби знайшли час поміж переїздами). Але в реальному житті ми купуємо житло не так часто і маємо прискіпливо зважити всі «за» і «проти». Ми купуємо не просто квадратні метри, а й обираємо, як житимемо в майбутньому – чи будемо в безпеці, чи прокидатимемось радісними, чи буде нам комфортно і чи будуть тут щасливими наші діти.

Розповідаємо про найважливіші критерії, на які варто звернути увагу під час вибору свого майбутнього дому.

Новобудова чи старий будинок?

Так, старі львівські будинки кажуть: «Я вистояв стільки років, на мене можна покластись». Розповідають про ексклюзивність в «серці старого міста» і обіцяють неповторну атмосферу. Та перед тим, як сказати їм «так», зверніть увагу на те, що:

Помешкання у старих будинках часто мають неправильне планування і це ще та головоломка – умеблювати таке житло;

Там можуть бути проблеми з інсоляцією;

Мережі таких будинків часто зношені – навіть якщо попередні власники замінили всі комунікації у цій конкретній квартирі, це не виключає загальнобудинкових проблем з проводкою, трубами тощо;

Майже гарантована відсутність місця для паркування поблизу;

Потреба у великих капіталовкладеннях у ремонт і реставрацію.

Добре, Львів – це не лише австрійські і польські будинки. Є ж іще пізніша забудова, навіть з ліфтами в будинках. Та тут знову постає питання планування, комунікацій, звукоізоляції, автономності вашого житла, що зараз виходить на перший план. За роки, що минули від часу зведення цих будинків, технології будівництва та усвідомлення потреби мешканців у комфорті значно просунулися і в новобудовах врахована кожна дрібниця, щоб життя було простішим і комфортнішим.

І що ж робити, якщо все ж хочеться жити поблизу центру? Шукати новобудову. Хоча їх тут мало, та варіанти є.

AUROOM LVIVING (вул. Замарстинівська, 133)

Наприклад, компанія Auroom будує на вулиці Замарстинівській, 133, навпроти храму святого Йосафата, житловий комплекс клубного формату Auroom Lviving. Тут використані сучасні технології і матеріали для будівництва, зроблене комфортне планування, а проект будинку грамотно інтегрований в історичну забудову вулиці. У дворику будинку запроектована відпочинкова зона з озелененням, а також великий дитячий майданчик.

В цьому районі також зручна транспортна розв’язка, адже сюди курсує трамвай. Також добиратися до центру можна пішки відремонтованою вул. Замартинівською. Крім цього, місто вже розробляє проект продовження трамвайної колії до вул. Мазепи, що значно покращить мобільність у цьому районі.

Чи точно цей район мені підходить?

На якому районі міста краще зупинитися, якщо вас не приваблює центральна частина міста? На що звернути увагу? Головні критерії вибору такі:

Зручна транспортна розв’язка і скільки часу ви витрачатиме на щоденне добирання на роботу/у справах/в школу/садок;

Розвинена інфраструктура (якщо ви забули купити молоко, вам не доведеться витрачати пів години, аби сходити в магазин);

Місця для дозвілля дорослих і дітей;

Зелені зони поблизу.

Усі ці критерії у своїх проектах враховує будівельна компанія Auroom. Будинки Auroom різних типів широко представлені на мапі Львова – ви можете обирати те, що вам більше до душі, і бути впевненими у якнайкращому розташуванні комплексу.

AUROOM AIR (вул.Топольна, 4 (одразу за ТРЦ Спартак)

Наприклад, у зеленому районі Під Голоском, що швидко розвивається, представлений проект Auroom Lounge, а на вулиці Топольній з добре розвиненою інфраструктурою – Auroom Air. Вже згаданий Auroom Lviving на вул. Замарстинівській поєднує близькість до центру і наявність зелених відпочинкових зон.

Комплекси Auroom City, Auroom Sunrise 1 і Auroom Sunrise 2, Auroom Spark розташовані в не менш розвиненому і зеленому районі в межах вулиць Пасічної і Джорджа Вашингтона. Комплекс Auroom Solar знаходиться в одному з найулюбленіших районів містян – Сихівському, де є і зелені зони, і вся соціальна, розважальна та комерційна інфраструктура.

Для тих, хто хоче жити з комфортом міста, але водночас і ближче до природи, хорошим варіантом житла буде комплекс Auroom Forest, розташований біля мальовничих Чотових скель.

Чи буде зручно жити з дітьми?

Зупинимося детальніше на соціальній інфраструктурі поблизу майбутнього помешкання. Молоді пари і сім’ї з дітьми потребують інфраструктури для навчання та дозвілля дітей. Низка досліджень вказують на те, що чим ближче до помешкання людини розташовані усі необхідні їй об’єкти, тим щасливішою вона почувається. Справді, навряд комусь хочеться щоранку будити дитину (і себе) вдосвіта та їхати за кілька кілометрів на навчання.

Проектанти сучасних житлових комплексів усвідомлюють, як щоденна рутина впливає на наше життя і намагаються зробити її якомога більш комфортною та менш ресурсозатратною. Так, у комплексі Auroom Air на вул. Топольній, 4, поруч із СТРЦ Spartak, крім житлових одиниць, у межах ЖК будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81.

«У центрі запроектовано великі світлі класи для максимального комфорту учнів, зали багатофункціонально призначення, буфет, приміщення для вчителів та персоналу. Також передбачається індивідуальне опалення та система вентиляції. Центр буде пристосований для інклюзивного навчання», – розповідають у компанії Auroom.

Вдалим вибором для сімей з дітьми буде також клубний житловий комплекс Auroom Lviving, навпроти якого розташована школа №78.

AUROOM SPARK (вул.Навроцького, бічна вул.Зеленої)

Біля житлового комплексу комфорт-класу Auroom Spark, що на вулиці Навроцького, 4, також є і школи, і садки для менших дітей. Окрім того, у самому комплексі передбачений власний сучасний дитячий садок площею 1000 м2. Що може бути краще зранку, аніж відвести дитину в садок і мати трохи часу на себе і свої плани?

Окрім шкіл, садків, дитячих майданчиків варто звернути увагу на медичну інфраструктуру поблизу. Недалеко від комплексу Auroom Air на Топольній, 4 така інфраструктура якраз добре розвинена. Так само і біля комплексу Auroom Spark на вулиці Навроцького, 4 лікарня є в пішій доступності.

А житловий комплекс Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32, окрім того, що розташований неподалік від поліклініки, матиме цілу окрему секцію під медичні установи. Тож мешканці завжди зможуть вчасно подбати про здоров’я – своє, дітей і батьків.

Скільки часу я витрачатиму на організацію побуту?

Наші щоденні потреби не обмежуються тим, аби відвести дітей у школу чи садок. Ми щодня дбаємо про свою сім’ю, про домашніх улюбленців, про своє житло і, звісно, про себе. Для цього під час вибору квартири варто також звернути увагу на розвиненість комерційної інфраструктури в комплексі чи поблизу – різноманітних магазинів, служб і сервісів – аби не витрачати пів дня на вирішення якогось побутового питання та мати вибір навіть в умовах обмеженого часу.

У кожному проекті від компанії Auroom враховуються потреби мешканців: у комплексах передбачена достатня кількість комерційної інфраструктури – є площі під магазини, хімчистки, салони краси, кав’ярні, дитячі заклади тощо.

Наприклад, у ЖК Auroom Forest на вул. Лісній у Винниках передбачені площі під власний торговий центр з усією необхідною для комфортного життя інфраструктурою. А поблизу ЖК Auroom Air працює величезний торгово-розважальний центр Spartak – так близько, що можна вийти до нього в тапочках. Поблизу ЖК Auroom Lviving розташований ТРЦ Spartak і супермаркет АТБ. Окрім того, у пішій доступності від комплексу – центр міста із багатьма іншими ТРЦ, магазинами, установами і закладами.

Чи в екологічній зоні розташований будинок?

Низка досліджень по всьому світу доводять, що життя поблизу зелених зон сприяє кращому самопочуттю мешканців, більшій фізичній активності та міцнішим соціальним зв’язкам. Окрім того, це просто приємно – пити каву на балконі з виглядом на ліс або прогулятися поміж дерев у вільний час чи вийти на пробіжку.

Багато житлових комплексів компанії Auroom розташовані неподалік зелених зон. Наприклад, ЖК Auroom Lviving – зовсім поруч із парком 700-річчя Львова і сквером храму святого Йосафата та іншими скверами.

А якщо ви хочете якомога більше природи без втрати міського комфорту, варто звернути увагу на ЖК Auroom Lounge і ЖК Auroom Forest.

AUROOM LOUNGE (пров. Заозерний (район Під Голоском)

Перший розташований у зеленому районі Під Голоском біля озера Стосика та лісопарку, що плавно переходить у Брюховицький ліс, де можна гуляти і їздити на велосипеді – для цього є вся інфраструктура. Водночас ЖК Auroom Lounge – не надто далеко від центру міста.

ЖК Auroom Forest розташований безпосередньо у винниківському лісі – із квартир тут відкривається чудовий краєвид. А за кілька хвилин від комплексу знаходиться рекреаційна перлина Винників – Чотові скелі, що підходять і для піших прогулянок, і для активного відпочинку на природі.

Скільки часу я витрачатиму щодня на пошук парковки?

Історії про паркування у Львові – це не міські легенди, а щоденна реальність. На жаль, місць для паркування, тим більше безпечних та обладнаних, у місті катастрофічно бракує. Це може підтвердити чи не кожен власник автомобіля, який не живе у приватному будинку з гаражем або не звик паркуватися на газоні.

Забудовники, хоч, на жаль, і не всі, усвідомлюють проблему. Компанія Auroom намагається враховувати у своїх проектах потребу мешканців залишити машину у безпечному місці під наглядом та ще й так, щоб це не обурювало сусідів.

Для зручності мешканців практично у кожному ЖК від компанії Auroom передбачені підземні паркінги, а звільнена від машин територія використовується функціонально.

Кілька ЖК від компанії Auroom взагалі є унікальними для Львова. Наприклад, ЖК Auroom City на вулиці Пимоненка, 7 має дворівневий підземний паркінг. А ЖК Auroom Solar на вулиці Соняшниковій, 32, окрім підземного паркінгу, має ще окремий трирівневий паркінг та гостьовий паркінг.

Отже, мешканці житлових комплексів від компанії Auroom не будуть чубитися за місця для паркування, не сваритимуться через машини під вікнами, а їхні автомобілі будуть в безпеці та в хороших умовах.

Чи почуватимусь я вдома безпечно?

Наш дім – наша фортеця. Що таке безпека в багатоквартирному будинку? Під час вибору квартири варто звернути увагу на наявність відеонагляду у під’їздах і на території, а також на енергетичну безпеку, особливо, коли ідеться про багатоповерхові будинки.

Нові проекти компанії Auroom обладнані відеодомофонами із віддаленим доступом, що дозволяє керувати ними просто з мобільного телефону. Окрім того, у житлових комплексах від Auroom встановлені камери для відеонагляду по всій території.

AUROOM AIR (вул.Топольна, 4 (одразу за ТРЦ Спартак)

Окремо варто звернути увагу на проекти Auroom Air і Auroom Solar, у будинках яких передбачено резервне живлення на випадок вимкнення електроенергії за технологією auroom.energy з потужністю до 2.5 квт на кожну квартиру. Це багаторівнева архітектура резервного живлення, з продуманою автоматикою та високим рівнем безпеки.

Незалежно від ситуації з енергозабезпеченням у місті, квартири у цих ЖК та зони спільного користування будуть забезпечені постійним освітленням, більше того – закладеної потужності буде достатньо, щоб задовільнити базові потреби. Тож мешканцям не доведеться блукати з ліхтариком темними коридорами чи з небезпечними свічками, обвішавшись павербанками, зарядними пристроями та батарейками!

Що ще потрібно врахувати?

Комфорт полягає не лише у плануванні квартири та пішій доступності до необхідної інфраструктури і зелених зон, а також у дрібницях, про які ми можемо одразу не згадати. Ідеться про приміщення загального користування, інтернет, місця для дозвілля в самому комплексі.

Житлові комплекси Auroom проектуються зі зручними та безпечними дитячими майданчиками для найменших мешканців. Також у нових проектах передбачений оптоволоконний інтернет у квартирах і покриття Wi-Fi на всій території комплексу. А ще дизайнерські вхідні групи в нових житлових комплексах будуть радувати око та додавати відчуття спокою і затишку.

AUROOM SOLAR (Сихів, вул. Соняшникова, 32), зона барбекю

Деякі житлові комплекси від компанії Auroom, наприклад, Auroom Solar чи Auroom Forest, мають також передбачені зони дорослого дозвілля – як-от додаткові зони для барбекю.

Добре, а що по грошах?

Якщо порівнювати ціни на первинному і вторинному ринку житла, то спочатку може здаватися, що вигідніше обрати квартиру з усім готовим у старому будинку. Та насправді варто врахувати, які переваги новобудови ви отримаєте – інфраструктуру, сучасні технології, увагу до деталей, наскільки простіше вам буде зробити ремонт у новому будинку і те, що ваш політ фантазії нічим не обмежуватиметься.

До того ж, сучасні комфортні квартири у житлових комплексах Auroom можна придбати із розтермінуванням до двох років та першим внеском від 40%.

Надійність забудовника

Компанія Auroom вже 7 років будує комфортне житло у Львові. За цей час компанія збудувала понад 65 тис. м2. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали. Важливо і те, що проекти не зупиняються за жодних умов – будівництво ведеться постійно.

AUROOM – це 7 років досвіду, 10 проектів та більше 65 тис. м2

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Вітаємо із прийдешнім святом Воскресіння і чекаємо Вас у відділах продажу з 18 квітня:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: (067) 131 77 00