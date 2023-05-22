Auroom Lviving, вигляд зі сторони парку «700-річчя Львова»

У районі парку «700-річчя Львова» розпочалось будівництво нового 7-поверхового житлового комплексу Auroom Lviving, що гармонійно поєднається з історичною забудовою району. Забудовник розпочинає продажі квартир у новому ЖК, тож ZAXID.NET розповідає детальніше про сам будинок та його вплив на загальну інфраструктуру району.

Житло в історичному ареалі

Auroom Lviving, вул.. Замарстиністька, 133 (поблизу церкви Св. Йосафата)

Комплекс Auroom Lviving побудують на вул. Замарстинівській, 133, неподалік церкви святого Йосифата та парку «700-річчя Львова. Проект житлового комплексу розробили архітектори «Проектної майстерні Бєляєвих», роботи яких неодноразово перемагали на всеукраїнських та міжнародних архітектурних конкурсах. Архітектори мають великий досвід створення проектів у історичному середовищі, тож при розробці цього проекту подбали про те, аби будинок гармоніював у сформованій забудові кварталу, а його мешканці відчували ритм історичного міста.

Загалом у останні роки цей мікрорайон активно розвивається, поруч із новим ЖК вже розташовані спортивно-розважальний центр Spartak, супермаркети «Сільпо», «Ашан» та «Арсен». У пішій доступності й центр міста, до якого зручно добиратись вул. Замарстинівською, яку кілька років тому капітально реконструювали.

вигляд Auroom Lviving від церкви св. Йосафата

Найближчим часом міська влада планує прокласти трамвайну колію поруч із Auroom Lviving, що вестиме до вул. Мазепи. Це покращить мобільність району, а мешканці нового комплексу зможуть зручніше доїхати до центру Львова. Крім трамвайної мережі, в районі добре розвинена інша транспортна інфраструктура – із Шевченківського району автобусом, тролейбусом чи велосипедом можна доїхати фактично в кожен район Львова. Автомобілем також можна зручно дістатись до кожного району Львова через проспект Чорновола, вул. Липинського та Замарстинівською.

Переваги Auroom Lviving

Auroom Lviving – всього 28 квартир

Житловий односекційний комплекс клубного формату налічуватиме 7 поверхів. Усього в будинку буде 28 квартир на дві та три спальні з кухнями-студіями, що можуть слугувати вітальнею. 23 квартири будуть двокімнатні – на дві спальні з кухнею-студією. Ще п’ять квартир – трикімнатні, розраховані на три спальні з кухнею-вітальнею та двома окремими санвузлами. У багатьох квартирах запроектовані багатофункціональні спальні із безпосередньо спальнею, гардеробною та окремою ванною кімнатою із входом лише з цієї спальні. Дізнатися детальніше про планування кожного помешкання можна на сайті ЖК.

Частина балконів будуть відкритими, частина – закритими. Із відкритих терас можна буде насолоджуватись краєвидами Львова.

На двох перших поверхах будинку облаштують комерційні приміщення – магазини, офіси, інші різні заклади. Під будинком облаштують підземний паркінг на 36 місць.

Затишний внутрішній дворик

Auroom Lviving, затишне подвір’я

У подвір’ї запроектований вхід у житлову зону, а також місця для зберігання велосипедів, візочків. Тут висадять високі дерева, що у спекотну погоду створюватимуть затінок та значно покращать комфорт мешканців. Поміж деревами облаштують лаундж-зони для відпочинку. У задній частині дворика облаштують функціональний дитячий майданчик.

Якщо ви розглядаєте малоповерхове житло клубного формату неподалік центру Львова, в якому можна сповна відчути історичний дух міста, зі зручним транспортним сполученням та інфраструктурою, звертайтесь у відділи продажу Auroom, адже проектів такого формату практично немає, а квартир є всього 28, частина з яких вже заброньована.

Компанія Auroom вже 7 років будує у Львові комфортне і якісне житло. За цей час збудовано понад 65 тис. м2. Портфоліо забудовника налічує 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії.

Чекаємо Вас у відділах продажу:

м. Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м. Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м. Львів, вул. Соняшникова, 32

м. Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00