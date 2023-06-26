Auroom Forest розташований посеред мальовничої природи

Будівельний ринок Львова пропонує широкий вибір нерухомості, збудованої за сучасними технологіями та оновленими будівельними нормами. Однак не всі забудовники гармонійно поєднують якість із комфортом, часто економивши на матеріалах та нехтуючи ДБН.

На прикладі надійного львівського забудовника, компанії Auroom ZAXID.NET розповідає, як компанія будує якісне житло, дбаючи про комфорт мешканців.

Житло, доступне для всіх

Рух до Євросоюзу змушує Україну змінювати своє законодавство та усталені норми відповідно до законодавства ЄС. У останні кілька років Міністерство регіонального розвитку внесло низку змін до Державних будівельних норм (ДБН), що передбачають створення безбар’єрного простору для маломобільних людей при новому будівництві. Такий підхід передбачає мінімізацію порогів, сходів, облаштування ліфтів та пандусів, а також відповідне маркування для маломобільних людей.

Наприклад, у ЖК Auroom Forest, що будується поблизу Винниківського лісу, проектант та забудовник подбав, аби доступ до всіх будинків був безбар’єрним. На території комплексу написи дублюватимуться шрифтом Брайля, а розмітка буде об’ємною, що зробить проживання в комплексі комфортним для людей з інвалідністю.

В умовах війни забудовники також швидко зорієнтувались та пристосувались до нових вимог часу. Так компанія Auroom передбачає у своїх нових проектах приміщення подвійного призначення.

«Мешканці мають змогу розміщуватись в укриттях власних будинків за лічені хвилини та бути впевненими, що це приміщення відповідає вимогам стійкості та надійності, на відміну від звичайних підвальних приміщень», – розповіли ZAXID.NET у компанії Auroom.

Озеро Стосика та Брюховицький ліс поблизу Auroom Lounge

Крім цього, оновлені вимоги ДБН дозволяють створити якісне середовище й для батьків, які гуляють із дітьми та візочками. Адже завдяки безбарʼєрному простору та широким ліфтам батькам не потрібно буде нести візочки сходами, а потрапити в ЖК чи вийти у двір вони зможуть фактично без перешкод.

Технологічність

Сучасна концепція будівництва будинків передбачає широкі можливості для задоволення споживчих якостей житла, оснащення його інженерними системами життєзабезпечення, якісним оздобленням та іншим. Водночас, ринок вимагає будівництво квартир під замовлення, коли потенційний мешканець отримує змогу реалізувати свої побажання вже на етапі проектування і будівництва.

Простора тераса – обов’язковий елемент вашої майбутньої квартири

Для пришвидшення та спрощення процесу будівництва забудовник надає перевагу каркасній системі. Це дає змогу реалізувати більш креативне та різноманітне планування помешкань. Зокрема у ЖК компанії Auroom облаштовують просторі кухні-студії, що служать повноцінними вітальнями, а широкі тераси і балкони забезпечують природне освітлення та візуально розширюють простір.

Будівельна компанія Auroom запроваджує в своїх багатоповерхових комплексах технологію auroom.energy. Це багаторівнева архітектура резервного живлення, з продуманою автоматикою та високим рівнем безпеки. Незалежно від ситуації з енергозабезпеченням у місті, квартири у ЖК та зони спільного користування будуть забезпечені постійним освітленням, більше того – закладеної потужності буде достатньо, щоб задовольнити базові потреби.

Крім цього, забудовник використовує сучасні технології, що роблять звичні речі комфортнішими. Наприклад, у житлових комплексах Auroom встановлюють домофони, що дозволяють відчиняти двері в будинок за допомогою телефона, а, отже, мешканцям не потрібно бігти до домофона.

Енергоефективність

Оновлені будівельні норми, що враховують системні зміни клімату, спонукають забудовників впроваджувати різні технології енергоефективності. Для компанії Auroom енергоефективні рішення – невід'ємна частина сучасного будівництва.

Енергоефективні рішення дозволяють майбутнім мешканцям ЖК економити кошти на комунальних послугах. Крім цього, ці рішення мінімізують негативний вплив будівництва на довкілля, адже йдеться про зменшення використання ресурсів та викидів парникових газів. Зокрема, компанія Auroom використовує енергоефективні матеріали для утеплення зовнішніх фасадів. Забудовник виконує утеплення фасадів, згідно з нормативними розрахунками та відповідними матеріалами, як-от мінеральна вата, пінополістирол.

Для інженерних систем застосовуються високоефективні джерела енергії. Труби системи опалення та гарячої води утеплюють так, щоб всі втрати енергії були використані в приміщенні, що опалюється. Жодного кіловату тепла не витрачається даремно. Водночас у своїх ЖК забудовник встановлює індивідуальне опалення, як газове так і електричне. Це дозволяє мешканцю самостійно контролювати температурний режим приміщення.

У ЖК Auroom встановлюють енергоефективні вікна з 6-ти камерного профілю та двокамерного склопакета, що зберігають тепло у помешканнях.

Auroom Lviving - новий комплекс клубного формату

«Оновлені будівельні норми ставлять досить високі вимоги до енергоефективності, і навіть просто їх дотримуючись ми будуємо достатньо енергоефективні об’єкти. Далі – це вже просто архітектурна увага до уникнення містків холоду. Ми маємо великий південний фасад, що дуже добре спрацьовує в зимову пору як додатковий пасивний обігрів. Улітку південна сторона буде нагріватись, тому передбачена можливість встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів на покрівлі, адже встановлення корзин для кондиціонерів на фасаді є недоречним», – раніше розповідав ZAXID.NET архітектор Тарас Бєляєв, який проектував житловий комплекс Auroom Lviving, що будується на вул. Замартинівській.

Також на території комплексів компанії Auroom передбачені місця для зарядки електрокарів та освітлення території ліхтарями з власними фотоелементами.

Грамотне використання простору

Тим, що значно відрізняє технології планування і будівництва 20-річної давності від сучасних – це будівництво багатофункційних комплексів із поєднанням житла та комерційної нерухомості.

Внутрішній двір Auroom Lviving

Раніше житлові будинки зводили з квартирами вже з перших поверхів. Зараз же цей підхід змінився. Проектанти все частіше створюють комплекси змішаного типу із комерційно активними нижніми поверхами, де розміщують магазини, аптеки, заклади харчуванн, лікарні. Крім цього, дедалі частіше, поруч із ЖК, створюють окремі будівлі торгових центрів, аби забезпечити мешканців усією інфраструктурою, необхідною для комфортного проживання, прямо на території комплексу.

Це суттєво впливає на мобільність у місті. Завдяки тому, що мешканці житлового кварталу можуть отримати більшість послуг поблизу дому, це зменшує кількість автомобілів на вулицях, а, отже, й затори.

Торговий центр в одному з будинків Auroom Forest

До прикладу, у одному з будинків ЖК Auroom Forest у Винниках облаштують торговий центр, у якому відкриють магазини, аптеки, салони краси, кав’ярні.

Крім цього, будівельна компанія Auroom піклується й про те, аби в межах їхніх комплексів або неподалік були дитячі садки, школи та лікарні. В одному з ключових проектів компанії Auroom Air на вул. Топольній, 4, де будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81. Інші проекти Auroom також передбачають облаштування дитсадків на перших поверхах ЖК.

В Auroom Solar передбачено окрему секцію під медичні заклади

У ЖК Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32 на Сихові у 7-поверховій секції відкриють амбулаторію сімейної медицини, а в одному з житлових будинеів облаштують приватний центр дитячого дозвілля. Він працюватиме за принципом дитячого садка неповного дня.

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Будівельна компанія Auroom – надійний забудовник із 7-річним досвідом, що дбає не лише про квадратні метри житла, а й про якість та комфорт мешканців своїх житлових комплексів.

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