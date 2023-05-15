Міжнародний конкурс European Property Awards зі штаб-квартирою в Лондоні відзначив одразу два проекти львівської компанії Auroom. У номінації «Житлова забудова 20+ квартир» переміг ЖК Auroom Lounge, а в номінації «Житлова багатоповерхова забудова» відзнаку отримав ЖК Auroom Solar.

Що це за конкурс?

Міжнародна премія в галузі нерухомості European Property Awards є всесвітньо визнаним знаком якості у сфері нерухомості. Відзнака охоплює близько 50 різних категорій, що стосуються житла і комерції, і цьогоріч вручається ювілейний 30-й раз.

До журі European Property Awards входять 80 членів – експертів в галузі нерухомості, а очолюють його Лорд Кейтнес, Лорд Бест і Лорд Веверлі – члени Палати Лордів в Парламенті Великобританії. Переможців нагородять 27 червня у Лондоні на престижному заході, де зберуться найкращі представники галузі з різних країн.

За що відзначили проекти Auroom

Журі оцінює конкурсантів одразу за багатьма критеріями. У проектах ЖК Auroom Lounge і Auroom Solar експерти міжнародного конкурсу відзначили, зокрема, дизайн, якість, інноваційність, концептуальність і оригінальність проектів.

Комфорт міста у близькості до природи: Auroom Lounge

ЖК Auroom Lounge біля озера Стосика (провулок Заозерний, район вул. Під Голоском)

Житловий комплекс Auroom Lounge розташований у зеленому районі Під Голоском біля озера Стосика. Це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, органічно інтегрованого у навколишній природний ландшафт. Локація комплексу забезпечує баланс близькості з природою та вимог сучасного життя у місті.

В озері Стосика живуть два види черепах

Озеро Стосика і Брюховицький ліс поблизу – це не лише мальовничі краєвиди, а й чисте повітря та місце для відпочинку і дозвілля. Разом з тим – піша доступність до усієї інфраструктури і безпосередня близькість до таких артерій Львова, як вулиця Замарстинівська та проспект Чорновола, що є прямими дорогами у самісінький центр міста.

На першому поверсі ЖК розташовані комерційні приміщення, де можна знайти необхідні товари і послуги. Для власників авто тут є підземний паркінг. Також забудовник подбав про продумані дитячі й дорослі майданчики з якісним устаткуванням та про професійний ландшафтний дизайн.

Інтер'єр холу ЖК Auroom Lounge

Одним з акцентів житлового комплексу Auroom Lounge є панорамні вікна та великі лоджії і балкони. Максимальний комфорт мешканців та їхніх гостей забезпечують і дизайнерські вхідні групи з м’якими зонами та рецепцією, а також сучасні ліфти від провідних виробників.

Динамічна архітектура та просторі тераси: отримайте максимум енергії сонця у AUROOM Solar

Auroom Solar

ЖК Auroom Solar розташований у Сихівському районі Львова. Його особливості – «двір без машин», зони для барбекю і дозвілля мешканців, своя амбулаторія сімейної медицини, приватний центр дитячого дозвілля, що працюватиме за принципом дитячого садочка неповного дня, а також величезний підземний та багаторівневий паркінги.

Auroom Solar - житловий комплекс бізнес-класу з динамічною архітектурою

Також у ЖК Auroom Solar передбачено резервне живлення на випадок вимкнення електроенергії за інноваційною технологією auroom.energy з потужністю до 2.5 квт на кожну квартиру. Це багаторівнева архітектура резервного живлення, з продуманою автоматикою та високим рівнем безпеки. Незалежно від ситуації з енергозабезпеченням у місті, квартири у цьому ЖК та зони спільного користування будуть забезпечені постійним освітленням, більше того – закладеної потужності буде достатньо, щоб задовольнити базові потреби мешканців.

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Отримання двох нагород на міжнародному конкурсі European Property Awards є доказом високого рівня професіоналізму та креативності компанії Auroom, а також архітекторів Ярослава Бурила, Сергія Міля і Тараса Бєляєва. Відзнака конкурсу – це не лише нагорода зусиллям компанії, а й промоція Львова як міста з якісною та інноваційною архітектурою на міжнародному рівні.

Про компанію Auroom

Компанія Auroom вже 7 років працює у Львові. За цей час компанія збудувала понад 65 тис. м2. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали. Важливо і те, що проекти не зупиняються за жодних умов – будівництво ведеться постійно.

Портфоліо забудовника містить 10 проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб.

Експерти компанії чекають вас у відділах продажу за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: (067) 131 77 00