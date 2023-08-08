Будівельна компанія Auroom ввела в експлуатацію першу чергу ЖК Auroom Forest. Комплекс розташований у Винниках поблизу мальовничого лісу.

Будинок першої черги складається з шести поверхів та є інклюзивним. У кожному під’їзді передбачений зручний та безбар'єрний заїзд, а на всіх поручнях є спеціальні позначки для людей із вадами зору.

«Перша черга будівництва має 146 квартир. З них практично всі продані. Залишилося буквально декілька двокімнатних квартир», – зазначила керівниця відділу продажу будівельної компанії.

Компанія Auroom влаштувала для майбутніх мешканців ЖК толоку

Для майбутніх мешканців першої черги житлового комплексу будівельна компанія Auroom влаштувала толоку. Власники квартир, подекуди навіть разом з дітьми, прибирали від сміття ліс аж до Чотових скель. Таким чином компанія подбала, щоб майбутні мешканці провели час з максимальною користю.

«Ми розуміємо, що наша земля – це не тільки моя квартира, не моє подвір'я, а все місто і вся Україна. І ці карапузи теж розуміють. Насправді їм не треба дуже довго пояснювати, чи щось розказувати. Вони вже все це чітко знають. Я говорю, що не можна це робити – смітити. Тому вони вже дуже свідомо нам допомагають прибирати», – ділиться майбутній мешканець однієї з квартир, Віталій.

Після толоки на власників квартир чекав пікнік

Одразу після колективного прибирання лісу для майбутніх мешканців будинку влаштували пікнік. Мабуть, найбільше, він припав до вподоби дітям.

Завдяки вдалому розміщенню комплексу, будь-які посиденьки надворі стають відпочинком на свіжому повітрі. Про це зазначають самі майбутні мешканці.

«Задумка супер, я вже знайшла навіть друзів. Мені дуже подобається. Видно, що висока якість в забудовника і, власне, мене дуже приваблює місце розміщення цього комплексу, тому що це ліс, мої вікна виходять на нього, мені здається, що кращого нічого немає», – зізнається власниця квартири Анна Ярина.

До слова, загалом житловий комплекс Auroom Forest у Винниках складатиметься із чотирьох будинків. Наступну чергу здати в експлуатацію планують вже у цьому році.

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Компанія Auroom вже 7 років зводить стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові й збудувала понад 65 тис. м2.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проєктів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії з урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м. Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м. Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м. Львів, вул. Соняшникова, 32

м. Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00