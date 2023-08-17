Думати про майбутнє – завжди хороша ідея. Особливо у непевний час варто подбати про заощадження – для себе, для сім’ї, для батьків. Одним із найбільш надійних видів інвестицій є вкладення коштів у нерухомість.

Звісно, тут є свої плюси, мінуси та непередбачуваності. Розповідаємо на прикладах житлових комплексів від будівельної компанії Auroom у Львові, як правильно вибрати квартиру в новобудові для інвестиційного проекту, як максимально убезпечити свої кошти та чому здача в оренду – це не єдиний спосіб пасивного доходу від нерухомості.

Чому це хороша ідея?

Гроші мають властивість знецінюватися. Їхня вартість сильно залежить від багатьох чинників, на які ми не завжди можемо впливати. Інвестиційний проект – це робота для ваших грошей, що допоможе, щонайменше, зберегти їх. А у випадку з нерухомістю – і примножити, адже квартири – затребуваний товар, що завжди користується попитом на ринку, і ціни на який в перспективі лише зростатимуть. Особливо це стосується Львова, де зараз суттєво зросла кількість мешканців, велика частина з яких захоче тут залишитись і потребуватиме житла – власного чи орендованого.

Також перевагами інвестиції в нерухомість є те, що це не потребує глибоких спеціалізованих знань (у разі сумнівів, вам допоможе консультація юриста з нерухомості), таке вкладення неможливо загубити, а дохідність тут перевищуватиме відсоткові ставки за депозитом.

Варто пам’ятати, що нерухомість – це довгострокова інвестиція, її окупність може розтягнутися на роки, але це може бути стабільним і надійним пасивним доходом. До того ж, є способи скоротити термін окупності, якщо у вас виникла нагальна потреба монетизувати вкладені заощадження.

Як можна заробити на квартирі в новобудові?

Квартира – це інвестиція з низькою ліквідністю, її продаж може зайняти багато часу. Тому, залежно від ваших фінансових цілей, варто розглянути різні варіанти отримання доходу від житла, враховуючи цю особливість.

Найбільш поширеним варіантом є купівля квартири для подальшої здачі в оренду. Цей варіант підходить «консерваторам», які не женуться за швидким прибутком. Здача квартири в оренду дозволяє отримувати пасивний дохід упродовж тривалого часу.

Перевагою квартири в новобудові є те, що вартість її оренди зазвичай вища за вартість оренди квартири на вторинному ринку. Такі помешкання обирають люди зі стабільним заробітком вище середнього. Окрім того, квартира в новобудові дозволяє зробити такий ремонт, що збільшить ціну оренди. Можливості ремонту житла на вторинному ринку – значно менші.

Житловий будинок клубного типу віж будівельної компанії Auroom

Другий варіант заробітку на нерухомості – це подальший її продаж. Тут є кілька опцій. Спочатку ви можете здавати квартиру в оренду, а коли ціна на помешкання цього класу сягне свого піку – продати її.

Також можна придбати квартиру в новобудові, зробити у ній ремонт і продати дорожче – багато людей готові платити за те, щоб зберегти свій час і нерви. Лише пам’ятайте, що ремонт у квартирі для продажу має бути якісним і не екстравагантним.

Є також категорія інвесторів, які купують квартири в новобудовах на стадії будівництва і продають їх після введення будинку в експлуатацію – адже тоді ціна нерухомості суттєво зростає.

Вибір варіанту залежить від того, хочете ви заробити швидко (відносно) чи мати стабільний пасивний дохід.

Як правильно вибрати квартиру для інвестиції?

Тут варто врахувати ті ж критерії, які б ви використали під час купівлі квартири для власного проживання. Адже чим більше комфорту та переваг у району, будинку, планування, оточення, тим більшим попитом користуватиметься таке житло – як для оренди, так і для перепродажу. Відповідно, ціна буде вищою.

Будівельна компанія Auroom пропонує квартири у житлових комплексах із сучасною інфраструктурою

Основне, на що потрібно звернути увагу:

Наскільки розвинений чи перспективний район, де ви плануєте придбати квартиру для інвестицій;

Чи є поряд уся необхідна інфраструктура: транспортні розв’язки, медичні та освітні заклади, місця для шопінгу, відпочинку і розваг, парки та інші зелені зони;

Площа квартири та її планування – зазвичай на однокімнатні чи невеликі двокімнатні квартири попит вищий, але все залежить від ваших амбіцій;

Клас будівництва – економ, бізнес, комфорт чи преміум: сім’ї з дітьми та представники бізнесу зазвичай обирають більш якісне житло, аніж студенти.

Ключовим у виборі квартири є вибір забудовника – такого, що вже має низку зданих об’єктів, позитивну репутацію і визнання, необхідні документи і дозволи.

Будівельна компанія Auroom – надійний львівський забудовник, що працює на ринку більше семи років та має портфоліо з 10 проектів. За цей час компанія збудувала понад 65 тис. кв. м якісного житла а сучасними технологіями і стандартами.

Що пропонує будівельна компанія Auroom?

Нещодавно стартував продаж квартир у ЖК Auroom Lviving на вул. Замарстинівській, що розташований у пішій доступності до центру Львова, у розвиненому районі парку «700-річчя Львова». У мікрорайоні є спортивно-розважальний центр Spartak, супермаркети «Сільпо», «Ашан» та «Арсен», офісні центри, парки, великий вибір громадського транспорту.

ЖК Auroom Lviving на вул. Замарстинівській

Житловий односекційний комплекс клубного формату матиме 7 поверхів. Усього в будинку буде 28 квартир на дві та три спальні з кухнями-студіями, що можуть бути в ролі вітальні. У багатьох квартирах запроектовані багатофункціональні спальні із безпосередньо спальнею, гардеробною та окремою ванною кімнатою із входом лише з цієї спальні. Ще одна перевага ЖК Auroom Lviving – це неймовірні краєвиди з панорамних вікон.

У ЖК Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32 у Сихівському районі Львова можна придбати одно-, дво- та трикімнатні квартири з відокремленим санвузлом, балконом, лоджією, вітальнею і спальнею. Кожне помешкання обладнане індивідуальним електричним опаленням, а сам будинок забезпечений резервним живленням. Крім житлових секцій, у комплексі побудують амбулаторію сімейної медицини та приватний центр дитячого дозвілля.

Розпочався і продаж квартир у другій черзі ЖК Auroom Lounge у Заозерному провулку в зеленому районі Під Голоско. Із цього району можна зручно добратися у будь-яку частину міста, адже комплекс розташований в безпосередній близькості до просп. Чорновола та вул. Замарстинівської, що ведуть до центру Львова.

Поряд із ЖК є одразу кілька зелених зон – озеро Стосика, Замарстинівський парк, Брюховицький ліс. Також поряд є байк-парк. Неподалік розташований СТРЦ Spartak та низка супермаркетів і бізнес-центрів. ЖК складається з п’яти малоповерхових секцій та одно-, дво- і трикімнатних квартир.

На вул. Топольній, 4, поруч із СТРЦ Spartak, будується ЖК Auroom Air. Поруч є низка парків, розвинена транспортна інфраструктура, завдяки якій мешканці ЖК зможуть зручно доїхати фактично в кожен куточок Львова. З вікон помешкання відкривається вид на панораму Львова. У комплексі заплановані одно-, дво- та трикімнатні квартири різної площі. Крім житла, у межах ЖК будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81. Однією з особливостей ЖК Auroom Air є забезпечення будинку резервним живленням.

З усіма проектами будівельної компанії Auroom можна детально ознайомитися на сайті. Компанія пропонує своїм клієнтам не лише широкий вибір квартир, якісні матеріали будівництва, продуманий дизайн і всю необхідну інфраструктуру, а й вигідні умови для придбання житла. Наприклад, є можливість розтермінування платежів на 24 місяці, а також оплата за курсом НБУ. Також із компанією Auroom ви почуватиметесь захищено, адже покупцям пропонують прозорі і надійні договори, що відповідають чинному законодавству.

Житлові комплекси від будівельної компанії Auroom продумані до деталей

Квартири на первинному ринку нерухомості у Львові лише зростатимуть в ціні. На це впливатимуть дефіцит матеріалів – в першу чергу вони потрібні для відбудови житла, постраждалого від російських атак, їх подорожчання – через затребуваність, логістичні зміни та загальні економічні процеси, та зростання вартості оплати праці майстрів. Тож, можливо, зараз найкращий час подбати про майбутнє і захистити свої заощадження від знецінення інвестицією в нерухомість.

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Портфоліо будівельної компанії Auroom містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00