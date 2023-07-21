ЖК Auroom Lounge біля озера Стосика і Брюховицького лісу

Щоденні клопоти забирають багато ресурсу і буває так, що на дозвілля, розваги, відпочинок бракує часу і сил. Але психологи і лікарі не дарма наголошують на балансі робочого часу і часу на себе, сім’ю, друзів – це зміцнює стосунки, сприяє кращому фізичному самопочуттю та емоційному стану. Що, у свою чергу, додає нам працездатності і креативності, таких необхідних в сучасному житті людини.

Саме тому під час вибору своєї майбутньої квартири варто звернути увагу на інфраструктуру для дозвілля поблизу. Коли відпочивати, займатися спортом чи зустрічатися з друзями можна близько біля дому, це додає мотивації і натхнення, погодьтеся.

Розповідаємо про варіанти для дозвілля на кожен смак на прикладі ЖК Auroom Lounge і ЖК Auroom Air від будівельної компанії Auroom. Інфраструктура біля них дозволяє знайти відпочинок для душі і тіла: від екстремальних велопрогулянок і спостережень за природою до посиденьок із найкращими друзями в затишному закладі, поки ваші діти розважаються в ігровій кімнаті.

ЖК Auroom Lounge: поєднання міського комфорту і природи

Житловий комплекс Auroom Lounge розташований у зеленому районі Під Голоском біля озера Стосика. Мала поверховість, гармонійні пропорції та масштаб роблять його приємним для перебування – і всередині, і зовні.

ЖК Auroom Lounge в зеленому районі Під Голоско

Auroom Lounge – це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, органічно інтегрованого у навколишній природний ландшафт. Локація комплексу забезпечує баланс близькості з природою та вимог сучасного життя у місті.

Інфраструктура району чудово підходить для того, щоб ви могли без зайвого поспіху дотримуватися балансу роботи і відпочинку. Район активно розвивається, тут постійно відкриваються нові заклади на будь-який смак.

Також неподалік розташований ТРЦ «Спартак», а якщо спуститись на проспект Чорновола, то знайдете чи не найкращу інфраструктуру у Львові. Дістатися до самісінького центру міста можна за кілька хвилин на авто.

Озеро Стосика і Брюховицький ліс поблизу ЖК Auroom Lounge – це не лише мальовничі краєвиди, а й чисте повітря та місце для відпочинку і дозвілля. Брюховицький ліс неподалік ЖК – одне з найкращих місць у Львові для активного і медитативного відпочинку. Життя в стилі Auroom Lounge – це коли ти посеред природи і в той же час у місті.

ЖК Auroom Lounge розташований біля всіх зручностей міста і одразу поряд з природою

Обравши житло в цьому комплексі, ви щодня можете виходити на прогулянки і пробіжки на природі, спостерігати за життям птахів, займатися йогою чи медитацією.

Життя вашої дитини у ЖК Auroom Lounge також буде сповнене цікавих пригод і безпосереднього пізнання світу природи. Адже на озері Стосика можна годувати каченят, спостерігати за черепашками, що гріються на сонці, кидати фрісбі домашньому улюбленцю, грати сім’єю в рухливі ігри.

Окрім того, на березі озера можна влаштувати романтичну вечерю, а в лісі – сімейний пікнік.

ЖК Auroom Lounge в Заозерному провулку

Якщо ви обожнюєте велопрогулянки чи ще тільки хочете опанувати велосипед, то біля ЖК Auroom Lounge є ідеальні умови для цього. У Шевченківському районі Львова, де розташований комплекс, – найбільш розвинена мережа велодоріжок, якою легко і приємно дістатися в центр міста: весь час спуск, а далі – по прямій.

Також комфортною велодоріжкою можна доїхати до курортного містечка Брюховичі, що є одним із найулюбленіших маршрутів у любителів велопрогулянок. Окрім того, локація ЖК Auroom Lounge – просто мрія для любителів екстремального велоспорту, адже у Брюховицькому лісі розташований байк-парк. Це ідеальне місце для екстремальних трюків і скоків. Навіть після роботи можна гайнути на годинку-дві відвести душу на трамплінах, адже дістатися до байк-парку на вашому двопідвісі можна за п’ять хвилин.

ЖК Auroom Air: бути в центрі активностей

Житловий комплекс Auroom Air на вул. Топольній, 4 є одним з ключових проектів бізнес-класу компанії Auroom. З вікон і балконів ЖК відкривається вид на Високий замок і панораму Львова.

ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4

Одразу біля будинку є артезіанське джерело. А ще тут багато парків: Замарстинівський парк, парк «700-річчя Львова», парк «Пташине гніздечко». Тут можна гуляти – наодинці і з дітьми, кататися на роликах, велосипеді чи самокаті, грати в різні ігри, спостерігати за птахами і вчитися розрізняти їхні співи, тренувати домашнього улюбленця, влаштувати пікнік або придумати свій квест із сім’єю чи друзями.

Біля ЖК Auroom Air є одразу кілька парків

Зелений район Голоско, де розташований ЖК Auroom Air, має добре розвинену транспортну інфраструктуру, завдяки якій мешканці ЖК зможуть зручно доїхати фактично в кожен куточок Львова як власним, так і громадським транспортом.

Якщо займатися активностями в парку не дозволяє погода або ви хочете ще більше яскравих емоцій, то поблизу ЖК Auroom Air працює величезний спортивно-торгово-розважальний центр Spartak – так близько, що можна вийти до нього в тапочках. Або, як варіант, – у спортивній формі, адже в СТРЦ Spartak є зали для ігрових видів спорту, зокрема бадмінтону, велика аквазона, дитяча фітнес-академія і затишна СПА-зона.

Також тут є кінотеатр із сімома залами, куди можна сходити на романтичний фільм з коханою людиною або на пригодницький фільм чи комедію для всієї сім’ї. Для дітей у центрі є велика ігрова зона, мультифункційний дитячий майданчик і фудкорт.

СТРЦ Spartak розташований так близько до ЖК Auroom Air, що туди можна вийти в тапочках

Житло в комплексі Auroom Air – це поєднання можливостей активного і легкого дозвілля, життя в епіцентрі подій і водночас – поруч з природою.

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Компанія Auroom вже 7 років зводить стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2.

У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00