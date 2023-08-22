Чим більша квартира, тим довше триватимуть роботи

При плануванні ремонту важливо не лише розрахувати його вартість, але й визначити термін закінчення робіт, адже на час ремонту власнику доводиться шукати житло, жити на дачі, у родичів або друзів чи співіснувати в одному приміщенні з будівельниками. Від чого залежить тривалість ремонту та як скоротити цей термін, розповідає «Реммо».

Основні фактори, що впливають на терміни ремонту

Термін ремонту зазвичай залежить від:

площі приміщення;

складності роботи;

особливостей технологічних процесів (час просихання штукатурки, стяжки, фарби тощо);

первісного стану квартири.

Чим більша квартира, тим довше триватимуть роботи. Однак, у деяких випадках на ремонт меншого приміщення може знадобитися більше часу. Наприклад, терміни ремонту квартири в новобудові в більшості випадків менші, ніж тривалість виконання робіт у вторинному житлі, навіть за однакової площі. Це пов’язано з тим, що для ремонту в старому фонді може знадобитися демонтаж покриттів, знесення перегородок, перепланування та інші додаткові роботи, які не потрібні у новій квартирі. Крім того, часто мешканці не мають змоги залишити квартиру на час ремонту, тому швидкість виконання роботи знижується. Також необхідно погодити час проведення гучних робіт із сусідами.

Якщо у квартирі вже виконані чорнові роботи, потрібно лише оновити декоративне покриття підлоги, стін або стелі. Така робота займе набагато менше часу, аніж капітальний ремонт квартири з нуля.

Щоб зробити ремонт у квартирі швидше, потрібно вибирати швидковисихаючі матеріали. На швидкість висихання покриття впливає товщина шару, тип основи та технологія нанесення. При низькій температурі та підвищеній вологості термін висихання будівельних сумішей збільшується. Якщо штукатурка наноситься механізованим способом, вона висихає швидше.

Додаткові фактори, що впливають на термін ремонту квартири під ключ:

Погодження перепланування. Оформлення документів може тривати від 20 до 40 днів. Починати ремонт можна лише після отримання дозволу. Закупівля матеріалів. Щоб не затягувати терміни ремонту, рекомендується придбати будівельні та оздоблювальні матеріали відразу в потрібному обсязі. Якщо якийсь матеріал потрібно докупити, можливо, доведеться чекати на доставку, через що термін виконання роботи збільшиться. Для правильного розрахунку кількості матеріалів необхідно скласти кошторис ремонту. Склад та підготовка бригади. Чим професійніше працюють майстри і що вище їхня кваліфікація, то швидше вони зроблять ремонт. Проте не варто довіряти фахівцям, які обіцяють виконати ремонт у дуже короткий термін. Це може зашкодити якості роботи. Приховані роботи. На етапі підготовки до ремонту може виявитися, що потрібні додаткові роботи. Наприклад, якщо під час зняття старого покриття з’ясовується, що стіни перебувають у поганому стані. У результаті доводиться їх додатково вирівнювати, через що термін здачі зсувається. Залучення третіх осіб до виконання додаткових робіт. Якщо всі роботи виконуються однією ремонтною бригадою, то термін буде меншим, ніж при залученні різних спеціалістів для виконання окремих дій. Іноді до затягування термінів ремонту призводять помилки у фінансовому плануванні. Якщо вартість виявилася вищою за передбачуваний бюджет, замовник не може оплатити роботу та закупити матеріали в строк, ремонт простоює.

Як спрогнозувати терміни ремонту

Розрахувати приблизну тривалість робіт можна самостійно. Щоб зрозуміти, скільки в середньому триватиме ремонт квартири, потрібно взяти до уваги всі фактори, що впливають на термін виконання робіт. Насамперед при розрахунку враховують площу квартири та кількість кімнат.

Для приблизного розрахунку терміну ремонту можна скористатися формулами, де Т це термін ремонту в днях, S площа квартири:

Для приміщень площею менше 35 м2: T=10+S. Для квартир більше 35 м2: Т=10+0.9S.

Точний термін ремонту залежить не тільки від площі квартири, але також від багатьох інших факторів. Докладніший розрахунок може виконати фахівець після погодження деталей ремонту.

Як скоротити терміни ремонту