У середньому, вартість ремонту в новобудові може становити від 120 до 1500 доларів за квадратний метр для косметичного ремонту

Придбати квартиру в новобудові – це лише перший крок до омріяного житла. Далі на власників чекає тривалий та марудний процес – ремонт. Скільки він може коштувати та від чого залежить вартість, розповідає «Реммо».

Вартість ремонту в новобудові буде залежати від різних факторів:

Рівень готовності квартири: якщо квартира знаходиться в новобудові, але її планування та оздоблення не готові, то вам доведеться розглядати вартість робіт з установки внутрішніх комунікацій (електроенергія, водопостачання, опалення та ін.), стін і підлог. Якщо квартира вже має готову оздоблення, то ви можете проводити лише косметичний ремонт (включає в себе фарбування, шпаклювання та обклеювання стін, підлоги, стелі, а також заміну меблів та дрібних деталей). Рівень складності робіт: ремонт квартири на високому поверсі, велика кількість дверей, низький стелі і складне планування можуть збільшити вартість робіт. Рівень якості матеріалів: якщо ви хочете використовувати якісні матеріали, це може збільшити вартість робіт. Наприклад, використання плитки, паркету, керамічної плитки, меблів та інших високоякісних матеріалів може збільшити вартість. Район розташування: вартість ремонту також може залежати від району, де знаходиться квартира. У місті центральні райони можуть мати вищі ціни на ремонт, ніж околиця.

Особливості ремонту в новобудовах:

Розуміння стадії будівництва: перед початком ремонту у новобудові необхідно розуміти, на якій стадії будівництва знаходиться будинок. Наприклад, чи завершені всі роботи зі зведення стін і перекриттів, чи прокладено комунікації та змонтовано систему опалення та кондиціювання повітря. Це може вплинути на доступність певних робіт, наприклад, на проведення електромонтажних робіт. Приділяйте увагу якості будівництва: новобудова може мати свої недоліки в будівництві, які необхідно виявити перед початком ремонту, щоб запобігти подальшим проблемам. Також, переконайтеся, що будівництво відповідає стандартам якості та безпеки. Використовуйте нові матеріали: ремонт в новобудові може бути зручним, оскільки не потрібно відновлювати старі елементи, але в той же час варто використовувати нові матеріали, які відповідають сучасним стандартам якості та безпеки. Робіть ремонт згідно з правилами: ремонт в новобудові може мати свої обмеження, що пов’язано з правилами і обмеженнями, встановленими будівельними нормами та правилами. Наприклад, деякі будинки мають обмеження на використання деяких видів фарб або обмеження на зміну розташування систем опалення або вентиляції. Підвищена вологість: новобудови можуть мати високу вологість через не повністю висохлий бетон та гіпсокартон, що може вплинути на вибір матеріалів та технологію ремонту.

З чого почати та як розрахувати вартість ремонту в новобудові

Перш за все, перед початком ремонту необхідно зробити детальний план, що потрібно зробити та скільки це буде коштувати. Ось кілька кроків, які допоможуть розпочати ремонт та розрахувати його вартість:

Визначення обсягу ремонту: визначте, що саме потрібно зробити. Це може включати ремонт стін, підлоги, стелі, заміну електрики, сантехніки, меблів та інше. Якщо у вас немає досвіду в ремонті, можна звернутися до професіоналів або консультантів, щоб отримати поради та оцінки вартості робіт. Визначення бюджету: залежно від обсягу ремонту та вашого бюджету, визначте, скільки грошей ви готові витратити на ремонт. Розрахунок вартості робіт: для розрахунку вартості робіт можна скористатися калькуляторами в Інтернеті або звернутися до фахівців, які допоможуть визначити вартість ремонту з урахуванням матеріалів, роботи та інших факторів. Вибір матеріалів: вибір матеріалів також впливає на вартість ремонту. Наприклад, якщо ви обираєте дорогі та якісні матеріали, вони будуть коштувати більше, ніж більш доступні матеріали. Звернення до фахівців: якщо у вас немає достатнього досвіду в ремонті, розгляньте можливість звернутися до фахівців. Вони допоможуть вам визначити вартість ремонту та забезпечити якісну роботу.

У середньому, вартість ремонту в новобудові може становити від 120 до 1500 доларів за квадратний метр для косметичного ремонту. Якщо ви плануєте провести капітальний ремонт, вартість може бути від 120 до 2500 доларів за квадратний метр. Проте, це лише орієнтовна вартість, і кінцева вартість може бути різною в залежності від потреб і бажань клієнта та інших факторів.

В середньому, вартість косметичного ремонту в однокімнатній квартирі може становити від 3000 до 8000 доларів. Капітальний ремонт може коштувати від 8000 до 20000 доларів або більше, залежно від вищезазначених факторів.