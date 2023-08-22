Мініатюрні розміри не закриють вам всіх потреб, тому вибирайте з розумом

Великий будинок або квартира автоматично не означає краще. Невеликі площі, облаштовані з розумом, мають свої переваги. Але при цьому важливо уникати помилок, які часто роблять власники таких помешкань. Про них розповідає Koval Studio Design.

Недостатньо світла. Для маленьких кімнат особливо важливо багато світла. Якщо вікна невеликі і природного світла бракує, обов’язково потрібно грамотно продумувати додаткове освітлення в кімнаті, закладати точки світла в темних кутках.

«Голі» стіни. У невеликих приміщеннях – це розкіш. Не забувайте, крім декорування предметами мистецтва, стіни можуть виконувати також функцію зберігання. Повісьте полиці, стелажі – і у вас з’явиться додаткова можливість організувати простір, не займаючи його на підлозі

Маленькі меблі. Мініатюрні розміри не закриють вам всіх потреб, тому вибирайте з розумом. Хочете великий диван? Добре, але оберіть стільці замість крісел, щоб заощадити простір.

Захаращеність. Для обмежених просторів вона неприпустима. Тому сміливо викидайте або виносьте в гараж всі ваші кубки, сувеніри з подорожей та інші не обов’язкові речі.

Білий колір. Він дійсно розширює простір, але для маленьких кімнат – це не єдиний можливий варіант. Ви можете зупинитися на нейтральних відтінках, обрати комбінацію теплих і темних кольорів, що зробить кімнату глибшою і затишнішою.