Основні кольори дизайну у стилі лофт: сірий, блакитний, коричневий, білий

Інтер'єр квартири-студії багато в чому залежить від вибору дизайнерського стилю та від уподобань людей, що там живуть. За замовчуванням для невеликої студії погано підходить багатий деталями класичний стиль, повний позолоти, прикрас та ліпнини ампір, а також прованс, бохо або кантрі, що потребують безліч дрібних деталей. Натомість тут найкраще пасуватимуть скандинавський стиль, лофт, хай-тек та мінімалізм, про які детальніше розповідає «Реммо».

Інтер'єр квартири-студії у скандинавському стилі

Характерні риси скандинавського стилю: максимум світла, білий та близькі відтінки, натуральні матеріали, зручність та функціональність, прості ергономічні меблі, колірні акценти, відсутність зайвих деталей та предметів – все це ідеально підійде навіть для найменшої студії.

Світлі відтінки та гарне освітлення візуально збільшать приміщення, ергономічні та функціональні меблі допоможуть уникнути захаращеності, а колірні акценти зроблять інтер’єр більш індивідуальним та цікавим. Обравши цей стиль, ви уникнете надлишків декору в зоні вітальні, зробите ергономічну ванну та кухню, а також спокійну спальню, а коридор залишиться не захаращеним і функціональним.

Інтер'єр квартири-студії у стилі лофт

Стиль лофт спочатку створено для оформлення великих квартир-студій, створених із колишніх заводських та виробничих приміщень. Чудово він підійде і для маленької студії.

Характерні риси стилю лофт:

індустріальна атрибутика;

практичні меблі;

високі стелі;

брутальність.

Основні кольори дизайну у стилі лофт: сірий, блакитний, коричневий, білий – краще оформляти квартиру студію у цих тонах. Меблів зазвичай небагато. Лофт особливо підійде для ванної та кухні, якщо ви не хочете ховати комунікаційні труби та цим зменшувати простір. Натомість їх варто виділити та додати ще урбаністичних деталей. Використання цього стилю в студії також дозволить залишити колоритну цегляну кладку на виду або використовувати світильники, що ніби висять на своїх проводах.

Інтер'єр квартири-студії у стилі мінімалізм

Мінімалізм характеризується лаконічністю виразних засобів, простотою, точністю та ясністю композиції – естетичніше та комфортніше.

Характерні риси дизайну в стилі мінімалізм чудово пасують для квартири-студії:

мала кількість меблів та аксесуарів;

зонування простору;

багаторівневе освітлення;

прості форми та лінії;

майже ніяких орнаментів та візерунків, крім геометричних;

світла кольорова палітра.

Мінімалізм чудово підійде для будь-якої зони квартири-студії, всі його характерні риси будуть корисні, якщо вас не лякає надмірна лаконічність. Але якщо вам вдасться повністю витримати цей стиль, в оформленні ванної або кухонної зони нічого не буде зайвого, але все необхідне буде під рукою, у спальні ніщо не заважатиме відпочинку, а у вітальні ви зможете повністю зосередитись на спілкуванні з гостями, не відволікаючись на деталі інтер’єру.

Інтер'єр квартир студій у стилі хай-тек

Основний акцент у такому оформленні робиться на створенні максимального комфорту та використанні сучасних технологій.

Основні правила напряму хай-тек для квартири-студії:

р аціональне використання простору;

ф ункціональність та практичність всіх елементів інтер’єру;

в ідсутність декоративних деталей;

в ідкритий простір без перегородок;

суворі форми та чіткі лінії;

використання «розумної» побутової техніки.

Для обробки та оформлення квартири використовуються холодні відтінки та їх поєднання. Найпопулярніші варіанти – чорний, білий, сталевий. Неприпустимим є використання натуральних матеріалів (дерево, камінь) та їх імітації.

Велика увага в дизайні приділяється зоні кухні. Тут легко дотриматися всіх правил, характерних для хай-теку. На кухні розміщують велику та дрібну побутову техніку з безліччю корисних функцій. Особливе значення має освітлення. Світильники розташовуються в робочій та обідній зоні.

У зоні вітальні рекомендовано використовувати модульні меблі. Для невеликих квартир актуальні моделі, що трансформуються. Вітаються нестандартні конструкції із чіткими формами.