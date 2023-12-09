Організовуючи невелику спальню, інвестуйте в меблі, які виконують багато функцій

Коли у вас спальня з невеликою площею, кожен доступний сантиметр простору має значення. Розмірковуючи нестандартно з розумними ідеями для зберігання речей у маленькій спальні, ви побачите, що ваша спальня має більше можливостей для зберігання, ніж ви думаєте, розповідає Homes & Gardens.

Розумні рішення для зберігання

Простір під ліжком занадто часто ігнорують, хоча можна інвестувати в контейнери для зберігання під ліжком або висувні ящики, щоб зберігати сезонний одяг, додаткову постільну білизну чи взуття впорядковано та поза увагою. Вибирайте прозорі контейнери або чітко маркуйте їх, щоб було легко ідентифікувати їх вміст.

Добре впорядкована шафа також є ключем до збільшення простору в маленькій спальні. Встановіть органайзери для шаф, як-от підвісні полиці, полиці для взуття чи тонкі вішаки. Використовуйте вертикальний простір, додавши подвійні стрижні або додавши гачки для ременів, шарфів і сумок.

Світлий, нейтральний декор

Один зі способів допомогти вашій спальні виглядати більшою – це правильно підібрати фарбу та декор. Варто звернути увагу на прості та світлі варіанти – це допоможе створити відчуття легкості та відкритості. Ви можете ще більше підкреслити простір, якщо у вас є хороше джерело природного світла у вигляді вікон або мансардних прорізів. Коли природного світла не вистачає, шукайте робоче освітлення у вигляді світильників під шафами, настільних світильників і підлогових світильників.

Мультифункційні меблі

Організовуючи невелику спальню, інвестуйте в меблі, які виконують багато функцій, наприклад, ліжко з висувними ящиками. Це дасть більше можливостей для зберігання постільної білизни, одягу та інших речей.

Гачки

Гачки – це простий спосіб збільшити простір на стінах і всередині дверей спальні, оскільки ви можете повісити гаманці, куртки, прикраси тощо. Гачки також легко знімаються, і тому зручні для тих, хто орендує житло. І якщо ви не хочете свердлити отвори в стінах, можете купити клейкі гачки.

Настінні полиці

Ще одне просте рішення, яке потрібне тим, у кого маленька спальня, адже вони не займають місця на підлозі. Встановлюйте полиці заввишки не менше 1,5 м, щоб збільшити їх потенціал. Також можна додати кілька кошиків для зберігання дрібних речей.