Найпростіший і недорогий спосіб оновити атмосферу в приміщенні – це подушки та пуфи осінніх відтінків

Уже закінчується перший місяць осені, листки на деревах жовтіють і потроху опадають. У багатьох людей ця пора року асоціюється із затишком. Якщо ви хочете задати таку атмосферу і у вашому будинку, тоді читайте поради з декорування від «Меблевої кімнати».

Сезонне оформлення або косметичний ремонт приміщення зазвичай складається з трьох основних елементів:

предмети декору;

відповідні до пори року кольори;

особливі матеріали.

Якщо говорити про осінні колірні гами, за якими буде відбуватися ремонт, то це звичайно ж цегляний, оранжево-коричневий або червоний. У таких структурах, звичні предмети інтер'єру приміщення заграють зовсім по-новому.

Осінній інтер'єр з подушками і пуфами

Найпростіший і недорогий спосіб оновити атмосферу в приміщенні – це подушки та пуфи осінніх відтінків. Вони додають осінні барви та вносять тепло, комфорт і затишок у ваш дім. Ці універсальні елементи декору можна розмістити на м'яких меблях у вітальні, викинути на ліжко у спальні або покласти на лавку у передпокої – все залежить від вашої уяви.

Незалежно від того, де ви розміщуєте декор, важливо пам'ятати, що для створення дорогого вигляду інтер'єру та його особливої атмосфери, слід вибирати матеріали з виразною текстурою, такі як трикотаж, оксамит або замша.

Додаткове освітлення для осінньої атмосфери

В короткі осінні дні не зайвим додати затишку в атмосферу за допомогою додаткового освітлення. Особливо ця ідея актуальна для маленької, затишної спальні. Додатковий елемент освітлення буде не лише прикрасою інтер'єру, але і хорошим функцінальним доповненням.

Килими та пледи

Оксамитові пледи і килими. За допомогою цих елементів декору ваш будинок миттєво почне наповнюватись комфортом і теплотою. Вовняні, в'язані або хутряні вироби, у винних, кремових, картатих тонах – це вже багато років є нестаріючою класикою в будь-якому будинку. Такі вироби дуже добре підходять для невеликих приміщень, затишних спалень, або віталень. А невеликі килимки в помаранчевих тонах відмінно підійдуть для ванної кімнати або передпокою.