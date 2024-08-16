Перш ніж пофарбувати свою спальню в новий колір, скористайтеся зразками фарби, щоб побачити, як колір виглядає саме у вашій кімнаті

Кольори стін і меблів в інтер’єрі впливають на ваш стан і настрій. При виборі колірної гами потрібно опиратися на власні уподобання, якщо ви бажаєте створити навколо себе спокійну та гармонійну атмосферу, тоді варто обрати теплі кольори.

Які бувають теплі кольори

Всі кольори можна розділити на теплі та холодні тони. Теплі кольори – це жовтий, червоний, коричневий, оранжевий і похідні від них. Вони створюють затишну та привабливу атмосферу в кімнаті. З іншого боку колірного кола холодні кольори – синій, зелений, фіолетовий та близькі до них, пише «Зелена садиба».

Нейтральні кольорові тони, білий і сірий, також можуть бути теплими, залежно від відтінку. Білі кольори, що мають кремовий або жовтий відтінок, можна використовувати як теплі. Тож якщо ви хочете, щоб ваша кімната була дуже світлою з точки зору використання кольорів, ви можете вибрати правильні нейтральні відтінки.

Теплі кольори асоціюються з відчуттям комфорту, тепла, щастя. Вони роблять наш простір більш привабливим і створюють затишну атмосферу. Використання теплих кольорів у кімнаті допомагає розслабитися, відпочити та відчути себе невимушено після насиченого трудового дня.

Природне освітлення

Природне освітлення впливає на те, як колір виглядає на стінах кімнати, тому, перш ніж вибрати фарбу чи шпалери, варто проаналізувати світло, що надходить до приміщення з вікна.

Кімнати, що виходять на північ

Якщо ваша кімната виходить на північ, туди не потраплятимуть сонячні промені через вікна. Тому потрібно знайти правильний баланс між теплотою та інтенсивністю кольору. В цьому випадку найкраще вибрати колірний тон, який додає багато тепла, але при цьому не є занадто насиченим, оскільки це зробить кімнату темною.

Білі, бежеві та сірі кольори стін в цьому випадку ідеальні, якщо вони мають теплий відтінок, наприклад жовтий, коричневий або рожевий. Ці теплі нейтральні тони оптимальні як для природних темних кімнат, так і якщо ви віддаєте перевагу світлій колірній гамі.

Також зверніть увагу на штучне освітлення в кімнаті. Використовуйте теплі лампочки замість холодних. Штучне освітлення теж вплине на відтінок вибраного вами кольору.

Кімнати, що виходять на схід

Кімнати, що виходять на схід, купаються в сонячних променях лише вранці, тому, як і в кімнатах, що виходять на північ, вам слід знайти правильний баланс між теплими кольорами та не надто насиченими відтінками.

Кімнати з південною і західною орієнтацією

Приміщення, що виходять на південь і захід, отримують яскраве природне освітлення протягом усього дня. В цьому випадку ви можете вибрати трохи холодніші тони та більш насичені кольори, оскільки кімнати не будуть здаватися занадто темними.