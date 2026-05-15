Пилок на одязі з’являється дуже легко – достатньо пройти поруч із квітами або квітучим деревом. Проте такі плями можуть бути доволі стійкими, адже дрібні частинки швидко в’їдаються у волокна тканини та залишають жовті плями. Martha Stewart розповідає, як правильно діяти, щоб повністю прибрати забруднення.

Як видалити пилок з одягу?

Якщо ви помітили пилок на своєму одязі, почніть з того, щоб обережно виділити його за допомогою липкої стрічки.

«Легко притисніть стрічку до тканини і з кожним дотиком переходьте на чисту ділянку, видаляючи якомога більше сухого пилку. Якщо скотчу немає, можна ретельно струсити одяг або скористатися пилососом, тримаючи насадку невисоко над тканиною», – зазначає Коріна Вільямс, співзасновниця та співголова компанії Celsious.

На цьому етапі уникайте чищення щіткою або тертя, оскільки це може розпорошити пилок і заштовхнути його глибше у волокна, що ускладнить його видалення.

Якщо під рукою немає скотчу, обережно струсіть одяг, радить Фрей Левенгаупт, співзасновник і головний директор з продуктів у Steamery.

Як безпечно видалити плями від пилку?