Такі плями можуть бути дуже стійкими: як видалити квітковий пилок з одягу
Пилок на одязі з’являється дуже легко – достатньо пройти поруч із квітами або квітучим деревом. Проте такі плями можуть бути доволі стійкими, адже дрібні частинки швидко в’їдаються у волокна тканини та залишають жовті плями. Martha Stewart розповідає, як правильно діяти, щоб повністю прибрати забруднення.
Як видалити пилок з одягу?
Якщо ви помітили пилок на своєму одязі, почніть з того, щоб обережно виділити його за допомогою липкої стрічки.
«Легко притисніть стрічку до тканини і з кожним дотиком переходьте на чисту ділянку, видаляючи якомога більше сухого пилку. Якщо скотчу немає, можна ретельно струсити одяг або скористатися пилососом, тримаючи насадку невисоко над тканиною», – зазначає Коріна Вільямс, співзасновниця та співголова компанії Celsious.
На цьому етапі уникайте чищення щіткою або тертя, оскільки це може розпорошити пилок і заштовхнути його глибше у волокна, що ускладнить його видалення.
Якщо під рукою немає скотчу, обережно струсіть одяг, радить Фрей Левенгаупт, співзасновник і головний директор з продуктів у Steamery.
Як безпечно видалити плями від пилку?
- Прополощіть виріб зсередини назовні холодною водою. Тримайте тканину під холодною проточною водою, починаючи з тильної сторони плями, щоб змити залишки частинок пилку.
- Попередньо обробіть пляму невеликою кількістю рідкого мийного засобу. Нанесіть засіб безпосередньо на пляму та обережно втирайте його в тканину.
- Покладіть одяг під прямі сонячні промені та залиште на кілька годин. Пігменти пилку чутливі до ультрафіолетового світла, яке може допомогти видалити пляму. Якщо плями не зникають, використовуйте продукт, що містить перкарбонат натрію.
- Виперіть річ відповідно до вказівок на етикетці. Використовуйте пральний порошок, який підходить для даного матеріалу.
- Дайте речі висохнути на повітрі та перевірте стан плями перед тим, як застосовувати тепло. Тепло може закріпити залишки забруднення на тканині. Після повного видалення плями висушіть річ відповідно до інструкцій з догляду.