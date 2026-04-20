Звичайна алюмінієва фольга може стати несподіваною помічницею під час прання. Завдяки цьому способу речі після прання виглядають майже як після прасування. «Добрі новини» розповідають, навіщо кидати фольгу в пальну машину.

Як працює фольга під час прання?

Для цього способу вам знадобиться лише звичайна алюмінієва фольга, яка зазвичай є на кухні. Візьміть її та сформуйте 2–3 щільні кульки розміром приблизно з тенісний м’яч. Намагайтеся добре їх стиснути, щоб вони не втрачали форму під час прання або сушіння. Це дуже важливо для ефективної роботи цього способу.

Покладіть підготовлені кульки прямо в барабан пральної машини разом із одягом. Під час прання вони створюють додатковий рух тканини, не даючи речам злипатися між собою. Завдяки цьому білизна краще очищається, рівномірніше віджимається і значно менше мнеться.

Якщо у вас є сушильна машина, ви можете перекласти ці кульки разом із випраним одягом. У процесі сушіння вони допоможуть зменшити статичну електрику, запобігатимуть скручуванню тканини та зроблять речі більш м’якими.

У результаті одяг виглядатиме рівнішим, а потреба в прасуванні значно зменшується. А у деяких випадках можна взагалі обійтися без прасування, особливо якщо одяг правильно висушений і одразу розкладений або повішений.

Після завершення прання або сушіння просто дістаньте кульки та використовуйте їх знову. Вони служать доволі довго й залишаються ефективними протягом багатьох циклів.