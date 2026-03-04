Однак не всі речі варто прати на такому режимі, адже виріб може пошкодитися, втратити форму чи колір

Режим швидкого прання – зручна функція пральної машини, коли потрібно освіжити одяг за короткий час. Однак не всі речі варто прати на такому режимі, адже виріб може пошкодитися, втратити форму чи колір. УНІАН розповідає, що не можна прати в режимі швидкого прання.

Які речі не можна прати в режимі швидкого прання?

Брудні речі

Цим режимом не варто користуватися, якщо потрібно очистити дуже брудні речі, адже ця програма передбачає прання при низьких температурах, які не дозволять повністю позбутися від забруднень.

Постільна білизна та рушники

Їм потрібна вода, температура якої буде щонайменше 60 градусів. Така температура допоможе позбутися від пилових кліщів. Крім цього, такі речі вбирають багато води і не встигають рівномірно розподілитися по барабану, тому за такої умови, вони можуть нашкодити пральній машині.

Речі, які вимагають ручного або делікатного прання

Швидке прання не підходить для виробів з делікатних тканин, таких як шовк і мереживо. Інтенсивні обертання та прискорений цикл можуть призвести до розтягування чи втрати форми.