Морквяна муха – один із найнебезпечніших шкідників для моркви. Вона швидко псує коренеплоди, через що овочі стають гіркими, м’якими та непридатними для тривалого зберігання. Особливо активною комаха стає навесні та в середині літа, тому городники радять не втрачати час і починати захист грядок заздалегідь. Як це зробити, пише УНІАН.

Коли морквяна муха найбільш небезпечна

Перший масовий літ шкідника зазвичай починається у травні, коли зацвітає черемха. Друге покоління з’являється приблизно у липні. Саме в ці періоди самки відкладають яйця біля основи рослин.

Через кілька днів з’являються личинки, які проникають у коренеплоди та прогризають у них ходи. У результаті морква починає гнити, тріскатися та втрачає смак.

Чим посипати грядку від морквяної мухи

Одним із найпопулярніших народних засобів вважається тютюновий пил. Його запах відлякує шкідника та заважає йому відкладати яйця біля рослин.

Городники радять посипати грядки сухим тютюновим пилом із розрахунку приблизно 30–40 грамів на квадратний метр. Обробку проводять кілька разів за сезон:

після появи сходів;

через 2–3 тижні;

під час другого літа мухи у липні.

Важливо робити це лише в суху погоду, адже після дощу засіб доведеться повторити.

Ще один популярний варіант – суміш деревного попелу та піску. Її змішують у рівних пропорціях і тонким шаром розсипають між рядками.

Такий спосіб не лише відлякує морквяну муху, а й допомагає зменшити кількість слимаків. Крім того, попіл містить корисні мікроелементи, які покращують стан ґрунту.

Чому важливо накривати грядки

Досвідчені дачники радять використовувати агроволокно. Морквяна муха літає низько над землею та орієнтується на запах бадилля, тому фізичний бар’єр добре працює проти шкідника.

Накривати грядку потрібно одразу після посіву, не чекаючи появи сходів. Якщо залишити моркву відкритою хоча б на кілька днів у період активного літа комахи, ризик зараження значно зростає.

Чим полити моркву для додаткового захисту

Багато городників використовують содовий розчин. Для цього у відрі води розчиняють 2 столові ложки харчової соди та поливають землю або обприскують бадилля ввечері.

Обробку рекомендують повторювати кожні 10–14 днів. Такий розчин допомагає не лише відлякувати шкідника, а й зменшує кислотність ґрунту.

Як зрозуміти, що моркву вже пошкоджено

Про зараження свідчать кілька характерних ознак:

бадилля набуває фіолетового або жовтого відтінку;

рослина починає відставати у рості;

коренеплоди стають гіркими;

на поверхні моркви з’являються темні отвори та ходи.

Пошкоджені овочі не підходять для довгого зберігання, тому їх краще одразу використати.