Якщо правильно визначити терміни та дотриматися простих правил, морква віддячить щедрим урожаєм. Коли і як сіяти моркву.

Моркву висівають у відкритий ґрунт тоді, коли земля достатньо прогріється. Насіння починає проростати вже при температурі близько 4–5°C, однак для дружних сходів краще дочекатися, коли ґрунт прогріється до 12–14°C. У більшості регіонів це припадає на середину або кінець квітня.

Важливо враховувати погодні умови, адже весна може бути ранньою або затяжною. Якщо температура стабільно тримається на рівні 14–18°C, це оптимальний момент для посіву.

Які сорти обрати

Сорти моркви поділяють на ранні, середні та пізні. Ранні достигають швидше, але не зберігаються довго. Середні – універсальні, підходять і для споживання, і для зберігання. Пізні сорти формують великі коренеплоди та найкраще лежать узимку.

Для тривалого збору врожаю варто поєднувати різні типи: ранні – для літнього споживання, пізні – для запасів.

Підготовка ґрунту і місця

Морква добре росте на легких, пухких і родючих ґрунтах. Ділянка має бути сонячною, без застою води. Перед посівом землю перекопують, очищають від бур’янів і вирівнюють.

Не варто вносити свіжий гній, адже це може призвести до деформації коренеплодів. Краще використати перегній або мінеральні добрива. Якщо ґрунт щільний, додають пісок або тирсу.

Як правильно посіяти моркву

На грядці роблять борозенки глибиною приблизно 1,5–2 см із відстанню 20–25 см між ними. Перед посівом їх добре зволожують.

Насіння висівають рідко, щоб уникнути загущення. Після цього борозенки засипають землею та злегка ущільнюють. Для збереження вологи грядку можна замульчувати.

Догляд після посіву

Для гарного врожаю важливий регулярний полив, особливо на початковому етапі росту. Також необхідно періодично розпушувати ґрунт і видаляти бур’яни.

Якщо сходи з’явилися густо, їх проріджують, залишаючи достатню відстань між рослинами. Це дозволяє коренеплодам повноцінно розвиватися.