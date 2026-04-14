Попри потепління вдень, нічні умови залишаються нестабільними

Різке похолодання в Україні стало справжнім випробуванням для садівників і фермерів. Заморозки охопили навіть південні регіони, що є нетиповим для середини квітня. Такі погодні умови негативно вплинули на плодові дерева та ранні культури. Водночас волога після дощів частково покращила стан ґрунту. Коли садити картоплю та на що звернути увагу, пише ТСН.

Коли садити картоплю після холодів

Починаючи з середини квітня, погодні умови поступово стабілізуються. Вдень температура повітря підніматиметься до комфортних значень, що створює сприятливі умови для початку робіт. Саме цей період можна використовувати для посадки картоплі.

Водночас важливо враховувати нічні температури. Через ясну погоду ризик заморозків уночі все ще зберігається. Тому висаджування варто проводити обережно, обираючи ділянки, які швидше прогріваються.

Чому не варто поспішати з розсадою

Попри потепління вдень, нічні умови залишаються нестабільними. Це означає, що теплолюбні культури можуть постраждати навіть після висадки. Саме тому з розсадою краще зачекати до повного зникнення ризику заморозків.

Ранні роботи можуть призвести до втрати рослин або значного уповільнення їх розвитку. У результаті це вплине на загальну врожайність.

Практичні поради для гарного врожаю

Перед посадкою варто перевірити температуру ґрунту. Вона має бути не нижчою за +8 градусів. Також важливо, щоб земля не була надто вологою, адже це ускладнює обробіток.

Для додаткового захисту можна використовувати тимчасове укриття або висаджувати картоплю на підвищених грядках. Це допоможе зменшити вплив можливих нічних похолодань.