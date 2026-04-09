Рання картопля є чудовим вибором для тих, хто прагне отримати врожай якомога швидше. За правильного підбору сорту молоді бульби можна збирати вже наприкінці весни. Важливо враховувати не лише терміни дозрівання, а й врожайність, стійкість до хвороб і смакові якості. Саме ці фактори визначають успішність вирощування. Про найкращі сорти пише Agronews.

«Рів’єра»

Цей сорт належить до ультраранніх і дозволяє отримати перший урожай приблизно через 40 днів після посадки. Бульби великі, мають привабливий вигляд і ніжний смак. Сорт добре переносить посушливі умови і стабільно родить навіть за мінімального догляду.

«Імпала»

Один із найпопулярніших ранніх сортів серед городників. Він швидко розвивається і формує багато бульб під одним кущем. Має світлий м'якуш і універсальне кулінарне призначення. Відзначається хорошою стійкістю до поширених захворювань.

«Беллароза»

Цей сорт відомий своєю витривалістю та невибагливістю. Він добре переносить зміну температур і швидко формує великі бульби з характерною рожевою шкіркою. Підходить навіть для тих, хто не має великого досвіду у вирощуванні картоплі.

«Ред Скарлет»

Сорт із привабливими бульбами червоного кольору та жовти м'якушем. Дає стабільний і ранній урожай, добре зберігається після збору. Завдяки гарному вигляду часто вирощується не лише для себе, а й на продаж.