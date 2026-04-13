У вівторок, 14 квітня, вночі та вранці синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують сильний заморозок – до 1−3°С у Львові та до до -5° в області. Натомість удень температура повітря прогріється до +16°С. Удень – вітер південно-східний, 7–12 м/с, пориви вітру – 15−20 м/с.

У середу, 15 квітня, також очікується тепла погода: до +16°С вдень та до +4°С вночі. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно східний, 7–12 м/с.

У четвер, 16 квітня, уночі повітря прогріється до +7°С, натомість максимальна температура вдень становитиме +15°С. Вітер південно-західний з переходом на західний, 5–10 м/с.

У пʼятницю, 17 квітня, стане трохи прохолодніше: до +13°С вдень та +6°С вночі. Вітер західний вночі, 3–8 м/с, а вдень – північно-західний, 5–10 м/с.