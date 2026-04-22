Найкращі сорти самозапильних огірків

Самозапильні сорти мають важливу перевагу: у їхніх квітках поєднані чоловічі та жіночі ознаки. Завдяки цьому рослини не потребують запилення комахами й стабільно формують зав’язі. Це особливо зручно для вирощування у теплицях і в умовах нестійкої погоди. Які сорти обрати, пише «Садиба».

Найкращі самозапильні сорти

«Герда» – середньоранній універсальний сорт корнішонного типу. Вирізняється високою схожістю та стійкістю до хвороб. Плоди досягають приблизно 10 см, мають приємний смак і підходять як для свіжого споживання, так і для консервації.

«Амур F1»

Ультраранній (40–45 днів) високоврожайний гібрид корнішонного типу. Формує до 8–10 плодів у вузлі. Відзначається стійкістю до хвороб і стабільним урожаєм. Плоди темно-зелені, хрусткі, без гіркоти.

«Афіна F1»

Ультраранній партенокарпічний гібрид. Зеленці 10–12 см, рівні, щільні, з чудовим смаком і доброю транспортабельністю. Добре росте навіть при слабкому освітленні.

«Бетіна F1»

Один із найранніших гібридів. Дає вирівняні плоди з відмінним товарним виглядом. Стабільно родить протягом усього сезону.

«Еколь F1»

Ранньостиглий (40–42 дні) гібрид корнішонного типу. Формує по 4–5 плодів у вузлі. Має високу стійкість до хвороб і чудово підходить для засолювання та свіжого споживання.

«Капрікорн F1»

Ультраранній (32–35 днів) гібрид із плодами 12–14 см. Добре переносить спеку, зберігає смак і колір після збору.

«Кароліна F1»

Ранній (45 днів) гібрид із темно-зеленими плодами та високою транспортабельністю. Добре росте в різних типах ґрунтів.

«Кріспіна F1»

Ранній (38–40 днів) високоврожайний гібрид. Плоди щільні, хрусткі, без гіркоти. Витримує посуху та хвороби, ідеальний для консервації.

«Пасамонте F1»

Ранній (40–42 дні) гібрид із щільними плодами без гіркоти. Підходить для маринування та свіжого споживання.

«Мірабел F1»

Ранній (40–45 днів) гібрид, стійкий до хвороб і нестачі світла. Дає стабільний урожай якісних зеленців.

Де краще вирощувати

Самозапильні огірки підходять як для відкритого ґрунту, так і для теплиць. Їх часто висаджують у закритому ґрунті через відсутність комах-запилювачів, але на грядках просто неба вони також показують стабільний результат.

Більшість сучасних сортів універсальні, тому добре адаптуються до різних умов вирощування. Вони поєднують високу врожайність, хороші смакові якості та невибагливість у догляді.