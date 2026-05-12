Картопля є одним із найгірших сусідів для томатів

Помідори вважаються однією з найпопулярніших культур на городі, однак для хорошого врожаю їм потрібне правильне сусідство. Деякі рослини можуть пригнічувати томати, забирати вологу та поживні речовини або провокувати розвиток небезпечних хвороб. Що садити біля помідорів, пише Focus Garden.

Саме тому досвідчені городники радять уважно планувати грядки та не висаджувати поруч культури, які негативно впливають на ріст помідорів.

Картопля

Картопля є одним із найгірших сусідів для томатів. Обидві культури належать до родини пасльонових, тому часто страждають від однакових шкідників та захворювань.

Фітофтороз, грибкові інфекції та колорадський жук легко переходять із картоплі на помідори. Крім того, картопля активно виснажує ґрунт, через що томатам може бракувати поживних речовин.

Перець і баклажани

Перець та баклажани також не рекомендують висаджувати поруч із помідорами. Вони мають спільні хвороби та шкідників, через що ризик зараження значно зростає.

Особливо небезпечними стають грибкові захворювання у теплу та вологу погоду. Якщо культури ростуть занадто близько одна до одної, повітря між кущами циркулює гірше, а це створює ідеальні умови для розвитку інфекцій.

Кукурудза

Кукурудза може негативно впливати на помідори через свою висоту. Вона затінює грядки та обмежує доступ сонячного світла, яке необхідне томатам для нормального росту й дозрівання плодів.

Крім того, кукурудза активно споживає воду, тому помідорам може не вистачати вологи у спекотний період.

Капуста

Хрестоцвіті культури, зокрема капуста, броколі та цвітна капуста, теж не вважаються хорошими сусідами для томатів.

Такі рослини конкурують із помідорами за поживні речовини та вологу. Також капустяні культури часто приваблюють шкідників, які можуть пошкоджувати й томати.

Горох

Горох також небажано висаджувати поруч із помідорами. Рослини можуть конкурувати за ресурси у ґрунті, через що врожайність обох культур знижується.

Особливо це помітно на невеликих ділянках, де рослини ростуть надто щільно.

Які рослини корисно садити біля помідорів

Деякі культури, навпаки, позитивно впливають на томати та допомагають їм краще рости.

До найкращих сусідів для помідорів належать:

базилік;

часник;

цибуля;

петрушка.

Базилік допомагає відлякувати шкідників і навіть покращує аромат плодів. Часник та цибуля зменшують ризик появи попелиці та грибкових хвороб, а петрушка зміцнює рослини.

Як захистити помідори від хвороб

Однією з головних проблем для томатів залишається фітофтороз. Щоб знизити ризик появи хвороби, важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря між кущами.

Поливати помідори краще під корінь, а не по листю. Також не варто загущувати посадки, адже надмірна вологість часто провокує розвиток грибкових інфекцій.

Досвідчені городники радять регулярно оглядати кущі та одразу видаляти пошкоджене листя, щоб хвороби не поширювалися по всій грядці.