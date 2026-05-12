Слимаки є одними з найнеприємніших шкідників на городі, адже вони активно пошкоджують листя, плоди та навіть молоді пагони рослин. Їхня активність особливо помітна у вологу погоду та вночі, коли вони виходять на пошук їжі. Якими способами з ними боротись, пише «Зелена садиба».

Крім шкоди рослинам, слимаки можуть псувати вже зібраний урожай під час зберігання, тому боротьбу з ними варто починати якомога раніше.

Як зменшити появу слимаків на ділянці

Перший крок у боротьбі зі шкідниками полягає у створенні умов, які їм не підходять. Слимаки люблять вологі, затінені та захаращені місця, тому важливо регулярно доглядати за ділянкою.

Рекомендується:

поливати рослини вранці, а не ввечері;

регулярно прибирати бур’яни та опале листя;

розпушувати ґрунт і уникати щільних заростей;

забезпечувати достатню відстань між рослинами.

Такі прості дії значно зменшують кількість місць, де можуть ховатися шкідники.

Природні вороги як спосіб боротьби

Ефективним методом контролю популяції слимаків є залучення їх природних ворогів. У саду це можуть бути птахи, жаби або свійська птиця.

Створення сприятливих умов для цих тварин допомагає природним шляхом зменшити кількість шкідників без використання хімії.

Пастки для відлову слимаків

Слимаки добре реагують на вологі та ароматні приманки. Для їх відлову можна використовувати прості пастки, які легко зробити вдома.

Найпопулярніші варіанти:

ємності з пивом або солодкими рідинами;

шматочки фруктів, таких як диня або грейпфрут;

вологі дошки або укриття, під якими вони збираються.

Такі пастки дозволяють зібрати шкідників в одному місці та зменшити їх кількість на грядках.

Рослини, які відлякують слимаків

Деякі культури мають природні властивості, що відлякують шкідників. Їхнє висаджування допомагає створити додатковий захист для городу.

До таких рослин належать:

лаванда;

розмарин;

м’ята;

часник;

цибуля;

шавлія.

Їхній сильний аромат робить ділянку менш привабливою для слимаків.

Натуральні засоби обробки рослин

Для захисту рослин можна використовувати домашні настої на основі доступних інгредієнтів. Найчастіше застосовують розчини гірчиці або часнику.

Такі засоби обприскують рослини у вечірній час, коли активність шкідників найбільша. Вони допомагають відлякувати слимаків і зменшують їх поширення на ділянці.