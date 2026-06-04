Після несприятливих погодних умов коренева система часто працює менш ефективно

Різкі перепади температури, затяжні дощі, сильний вітер або раптова спека можуть серйозно послабити городні культури. Після таких погодних випробувань рослини часто припиняють активний ріст, втрачають насичений колір листя та стають більш вразливими до хвороб. Щоб не втратити майбутній урожай, важливо вчасно надати їм підтримку. Детальніше про це розповідає автор каналу «Тепличні справи».

Як зрозуміти, що рослини перебувають у стресі

Після несприятливих погодних умов коренева система часто працює менш ефективно. Через це рослини не можуть повноцінно засвоювати поживні речовини з ґрунту.

Про проблему можуть свідчити такі ознаки:

пожовтіння або посвітління верхнього листя;

уповільнення росту;

відсутність нових пагонів і бутонів;

в'ялий вигляд навіть за достатньої вологості ґрунту;

осипання зав'язі або квіток.

Якщо помітні такі симптоми, діяти потрібно якомога швидше.

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Чому звичайне підживлення не завжди допомагає

Після сильних дощів або похолодання коріння часто не здатне ефективно поглинати поживні речовини. Саме тому внесення добрив під корінь може не дати очікуваного результату.

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У таких випадках ефективнішим способом підтримки є позакореневе підживлення – обприскування по листю. Через листкову поверхню рослина швидше отримує необхідні речовини та витрачає менше енергії на їх засвоєння.

Чим обприскати город після стресу

Для швидкого відновлення рослин городники часто використовують препарати з амінокислотами. Вони допомагають культурам легше пережити несприятливі умови та швидше повернутися до активного росту.

Також популярними є стимулятори росту, які застосовують після заморозків, затяжних дощів або різких коливань температури. Такі засоби підтримують природні захисні механізми рослин і допомагають їм швидше адаптуватися.

Як правильно проводити обробку

Щоб обприскування було максимально ефективним, необхідно дотримуватися кількох простих правил.

Найкраще проводити обробку:

ввечері після заходу сонця;

у похмуру, але суху погоду;

за відсутності сильного вітру.

Для приготування розчину бажано використовувати відстояну воду кімнатної температури.

Помилки, яких варто уникати

Часто городники намагаються обробляти рослини вдень під прямими сонячними променями. Це може призвести до опіків листя, особливо якщо на поверхні залишаються великі краплі.

Також не варто перевищувати рекомендовані норми препаратів. Надлишок стимуляторів або добрив не прискорить відновлення, а навпаки може посилити стрес для рослин.

Як допомогти городу швидше відновитися

Окрім обприскування, важливо забезпечити рослинам комфортні умови для подальшого розвитку. Після сильних дощів варто розпушити ґрунт для покращення доступу повітря до коренів. У спекотні дні допоможе мульчування, яке зменшує втрату вологи та захищає кореневу систему від перегріву.