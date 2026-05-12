Багато городників переконані, що правильно обраний день для висадки капусти допомагає отримати міцні рослини та великі щільні качани. Особливо популярним орієнтиром залишається місячний календар, адже фази Місяця можуть впливати на розвиток кореневої системи та ріст овочевих культур. Коли садити капусту, пише ТСН.

У травні 2026 року є кілька особливо вдалих періодів для садіння капусти у відкритий ґрунт. Саме в ці дні рослини швидше приживаються, активніше нарощують листя та краще формують качани.

Найкращі дні для садіння капусти у травні

За місячним календарем найбільш сприятливими днями для висадки капусти у травні 2026 року вважаються:

12 та 13 травня;

16 та 17 травня;

21 та 22 травня;

25 та 26 травня.

У цей період рослини легше переносять пересадку, швидше укорінюються та рідше хворіють.

Коли не варто висаджувати капусту

Городники радять уникати посадки у дні молодика та повні. У травні 2026 року несприятливими датами для висадки капусти називають:

14 травня;

28 травня.

У ці дні рослини можуть довше приживатися та гірше переносити зміну умов вирощування.

Як підготувати ґрунт перед посадкою

Щоб капуста добре росла, важливо правильно підготувати грядку. Ця культура любить поживний і вологий ґрунт із хорошою повітропроникністю.

Перед висадкою рекомендується:

добре розпушити землю;

внести компост або перегній;

полити лунки теплою водою;

дотримуватися правильної відстані між рослинами.

Не варто висаджувати капусту надто густо. Якщо рослинам бракуватиме простору, качани можуть вирости дрібними або пухкими.

Яка температура підходить для висадки капусти

Капуста добре переносить прохолоду, проте ґрунт має прогрітися щонайменше до 10 градусів. Найкраще висаджувати розсаду у похмурий день або ввечері, щоб рослини легше адаптувалися після пересадки.

Після висадки капусту потрібно регулярно поливати, особливо у суху погоду. Саме нестача вологи часто стає причиною слабкого росту та дрібних качанів.