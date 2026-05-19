Квасоля добре проростає лише у достатньо прогрітому ґрунті

Квасоля є однією з найпопулярніших культур серед дачників, адже вона невибаглива у догляді та здатна давати хороший урожай навіть у початківців. Втім, головний секрет успішного вирощування полягає у правильному виборі часу для посадки. Якщо висіяти насіння надто рано, холодний ґрунт може зіпсувати майбутні сходи. Саме тому городники радять орієнтуватися не лише на календар, а й на температуру землі та погодні умови. Коли садити квасолю, пише Gardeners World.

Яка температура ґрунту підходить для посадки квасолі

Квасоля добре проростає лише у достатньо прогрітому ґрунті. Найкращою температурою для висіву вважаються 12–15 градусів. Якщо земля ще холодна, насіння може довго лежати без проростання або почати загнивати. Особливо небезпечними для молодих рослин залишаються нічні заморозки.

Коли висаджувати квасолю у різних регіонах України

У південних областях висівати квасолю можна вже наприкінці квітня або на початку травня. У центральних регіонах посадку зазвичай проводять у середині травня. А ось на заході та півночі країни краще зачекати до другої половини місяця, коли встановиться стабільне тепло.

Народна прикмета, яка підкаже вдалий час для посіву

Досвідчені городники часто звертають увагу на природні підказки. Вважається, що квасолю вже можна висівати тоді, коли починають цвісти каштани. Саме у цей період ґрунт зазвичай достатньо прогрівається для швидкого проростання насіння.

Де найкраще садити квасолю

Для гарного врожаю потрібно обирати сонячні ділянки. Квасоля любить тепло та світло, тому у затінених місцях вона росте повільніше та формує менше стручків. Бажано, щоб грядка була захищена від сильного вітру.

Який ґрунт найбільше підходить для квасолі

Культура добре росте у легкому та пухкому ґрунті, який не затримує надлишкову вологу. Важка глиниста земля може призводити до застою води та загнивання кореневої системи. Перед посадкою ґрунт бажано розпушити та очистити від бур’янів.

Як правильно поливати квасолю

Після висіву насіння важливо підтримувати помірну вологість ґрунту. Найбільше води рослина потребує у період проростання та формування стручків. Водночас надмірний полив може нашкодити, тому заболочення грядок допускати не варто.

Як захистити молоді сходи від холоду

Навіть короткочасне похолодання може пошкодити молоді рослини. Якщо синоптики прогнозують заморозки, грядки рекомендують накривати агроволокном або плівкою. Це допоможе зберегти сходи та уникнути втрати майбутнього врожаю.

Які рослини не можна садити поруч із квасолею

Досвідчені дачники не радять висаджувати квасолю поруч із цибулею. Ця культура активно забирає азот із ґрунту, через що квасоля може рости значно гірше. Натомість хорошими сусідами для неї вважаються кукурудза, редис та огірки.