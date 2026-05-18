Добігає до кінця середина травня, але городній сезон ще у самому розпалі. Попри нестабільну погоду чимало культур усе ще можна успішно висівати та висаджувати у відкритий ґрунт. Головне – правильно обрати час для робіт і врахувати погодні умови. Що посадити до кінця травня, пише Telegraf.

Багато дачників орієнтуються не лише на температуру повітря, а й на місячний календар. Вважається, що певні фази Місяця сприяють активному росту рослин і допомагають отримати кращий урожай.

Які культури ще можна сіяти у травні

Наприкінці травня ще дозволяється висівати чимало популярних овочів і баштанних культур. У цей період добре приживаються:

кукурудза;

горох;

квасоля;

кабачки;

гарбузи;

кавуни;

дині;

капуста;

зелень.

Також у травні ще можна висаджувати розсаду томатів, перцю та баклажанів.

Найсприятливіші дні для посіву

За місячним календарем найкращими днями для посадки бобових культур у травні вважаються 20 та 21 число.

Для томатів, перцю, баклажанів, кабачків, гарбузів, зелені та ягідних культур сприятливими будуть:

20–21 травня;

26–30 травня.

Саме у ці дні рослини краще приживаються та швидше розвиваються.

Які дні вважаються несприятливими

Городники радять уникати активних посадкових робіт у період молодика. У травні 2026 року молодик припадає на 16 число.

Несприятливими для посіву також вважаються дні безпосередньо перед і після молодика. У цей час рослини можуть бути більш вразливими та повільніше розвиватися.

Чому важливо не зволікати з посівами

Наприкінці весни ґрунт уже достатньо прогрівається, а тривалість світлового дня активно збільшується. Саме тому більшість теплолюбних культур швидко рушають у ріст.

Якщо надто затягнути з посівами, рослини можуть гірше переносити літню спеку та нестачу вологи.

Як підготувати грядки до посіву

Перед висіванням ґрунт бажано добре розпушити та очистити від бур’янів. Якщо земля пересохла, її варто попередньо зволожити.

Для кращого росту овочів також рекомендують додавати компост або деревний попіл.

Що робити у несприятливі дні

У дні молодика не обов’язково повністю відмовлятися від роботи на ділянці. У цей період можна: