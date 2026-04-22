Важливо обирати сорти, які стабільно плодоносять і добре адаптуються до місцевості

Вибір сортів винограду часто виявляється складнішим, ніж здається на перший погляд. Навіть популярні різновиди не завжди показують однаковий результат у різних умовах. На врожайність впливають клімат, тип ґрунту та догляд. Тому важливо обирати сорти, які стабільно родять і добре адаптуються до місцевості, особливо для тих, хто тільки починає займатися виноградарством. Про найкращі з них пише «Сільський господар».

«Аркадія»

Один із найвідоміших і найпоширеніших сортів. Формує великі грона з солодкими ягодами та легким мускатним ароматом. Відзначається раннім достиганням, доброю стійкістю до морозів і хвороб, а також високою врожайністю.

«Атос»

Ранній сорт із дуже швидким достиганням. Добре підходить для початківців завдяки невибагливості та стабільному врожаю. Ягоди великі, привабливі, добре витримують транспортування.

«Велика»

Болгарський столовий сорт із великими подовженими ягодами, щільними та солодкими. Добре зберігається на кущі без втрати смаку та зовнішнього вигляду.

«Улюблений»

Сорт середнього строку достигання. Дає великі врожаї, добре переносить низькі температури та стійкий до хвороб. Ягоди мають приємний мускатний аромат і можуть довго зберігатися.

«Красунчик»

Сучасна гібридна форма раннього достигання. Відзначається великими гронами та вираженим мускатним смаком. Добре підходить для приватного вирощування і має високу популярність серед споживачів.

«Слава Україні»

Ранній столовий сорт із великими гронами. Ягоди жовтуваті, м’ясисті, хрусткі, зі збалансованим смаком. Добре підходить для різних регіонів вирощування.

«Полуничний»

Ранній морозостійкий сорт із виразним ароматом полуниці. Ягоди великі, солодкі, з характерним смаком, який вирізняє цей сорт серед інших.

«Мрія фермера»

Сильноросла гібридна форма з дуже великими гронами. Ягоди соковиті, солодкі, з високою врожайністю. Добре витримує низькі температури та має стійкість до хвороб.

«Рембо»

Ранній великоплідний сорт. Формує масивні грона та темно-фіолетові ягоди з хрусткою м’якоттю. Відзначається високою цукристістю та доброю транспортабельністю.