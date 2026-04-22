Укорінення живців потребує ретельної підготовки

Укорінення живців винограду потребує точності, адже найменше відхилення від правильної технології може суттєво знизити результат. Однією з головних помилок є тривале утримання живців у воді, через що порушується нормальний розвиток коренів і рослина слабшає ще на старті. Як правильно підготувати живці до посадки, пише «Флористікс».

Підготовка і встановлення живців на укорінення

Живці нарізають із добре визрілої лози з трьома бруньками. Верхній зріз захищають воском або парафіном, щоб зменшити випаровування вологи.

У ємність наливають невелику кількість води, приблизно пів сантиметра. На дно можна покласти тонкий шар вати для стабілізації вологості.

Важливо правильно розташувати живець: нижню бруньку видаляють, а на нижній частині роблять кілька вертикальних надрізів кори. Саме тут, на межі води та повітря, починається утворення коренів.

Якщо живець занурити занадто глибоко, надрізи опиняються повністю у воді. У такому випадку корені не формуються, а рослина спрямовує сили на ріст пагона без кореневої системи, що є критичною помилкою.

Пересадка живців у ємності

Перші ознаки коренів з’являються приблизно через 17–18 днів. Коли корінці досягають близько 0,5 см, живці потрібно пересаджувати у ґрунт.

Перетримувати їх у воді не варто, оскільки корені швидко стають довгими і ламкими, що ускладнює подальшу посадку і знижує приживлюваність.

Для пересадки використовують високі ємності з дренажними отворами. Субстрат має бути легким, повітропроникним і поживним. Живець заглиблюють, ущільнюють ґрунт і зволожують.

Догляд за живцями під час укорінення

Ємності з живцями розміщують у добре освітленому місці. Розвиток може бути нерівномірним: частина рослин росте швидше, інші повільніше.

Полив має бути помірним. Пересихання ґрунту не допускається, але й надмірна волога шкодить кореневій системі.

Перед висадкою у відкритий ґрунт обов’язково проводять загартовування. Без цього рослини можуть не витримати різкої зміни умов і швидко втратити листя.