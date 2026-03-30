Весняний догляд за трояндами визначає, наскільки рясним і тривалим буде їхнє цвітіння. Після зими рослини ослаблені та особливо вразливі до хвороб і шкідників. Саме тому важливо не втратити момент і провести профілактичну обробку вчасно.

Чому весняна обробка така важлива

Після холодів активізуються грибкові інфекції та з’являються перші шкідники. Без захисту троянди можуть втратити силу ще до початку активного росту.

Своєчасна обробка створює захисний бар’єр, який:

запобігає розвитку хвороб;

знищує личинки шкідників;

допомагає рослині швидше відновитися.

Перед обприскуванням обов’язково потрібно обрізати сухі та пошкоджені пагони, а також прибрати торішнє листя.

Найпоширеніші загрози для троянд

Борошниста роса. Проявляється у вигляді білого нальоту на листі та пагонах.

Чорна плямистість. Темні плями з жовтуватим краєм, які призводять до опадання листя.

Іржа. Помаранчеві утворення на зворотному боці листків.

Попелиця. Дрібні комахи, що пошкоджують молоді пагони і бутони.

Павутинний кліщ. Залишає тонку павутинку та виснажує рослину.

Чим обробити троянди навесні

Мідний купорос. Один із перших засобів для ранньої обробки. Допомагає знищити спори грибків.

Бордоська рідина. Створює захисну плівку на поверхні рослини та діє тривалий час.

Системні фунгіциди. Проникають у тканини рослини та забезпечують довготривалий захист від хвороб.

Інсектициди. Допомагають боротися зі шкідниками. Засоби варто чергувати, щоб уникнути звикання.

Як правильно проводити обробку: