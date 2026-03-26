Передусім варто перевірити, чи жива троянда

Після холодної пори троянди часто виглядають ослабленими або навіть повністю почорнілими. Проте це не означає, що рослина загинула. У багатьох випадках вона зберігає життєздатність і може відновитися за правильного догляду. Як їй допомогти, пише ТСН.

Оцінка стану куща

Передусім варто перевірити, чи жива троянда. Обережно відгорніть землю біля основи та огляньте пагони. Якщо під корою тканини світлі й пружні – рослина ще має шанс. Усі темні, сухі та ламкі частини потрібно зрізати до здорової тканини, інакше кущ не зможе відновитися.

Обрізання та захист

Після очищення куща важливо запобігти розвитку хвороб. Обробіть рослину фунгіцидним засобом, щоб захистити її від грибкових інфекцій. Далі рясно полийте теплою водою, це допоможе корінню активізуватися після зимового періоду.

Стимуляція росту

Щоб пришвидшити відновлення, використайте стимулятори росту. Достатньо додати кілька крапель спеціального препарату на літр води або застосувати інші засоби для підтримки рослин. Вони активізують утворення нових пагонів і зміцнюють природний захист.

Ефект мініпарника

Для кращого результату створіть теплі умови. Накрийте кущ прозорою ємністю, наприклад пластиковою пляшкою. Це допоможе зберегти вологу і тепло. У сонячні дні важливо трохи притіняти укриття, щоб уникнути перегрівання.

Коли чекати результату

Перші ознаки відновлення зазвичай з’являються через 7–10 днів. Якщо цього не сталося, повторіть поливання і оброблення. У деяких випадках троянді потрібно більше часу для відновлення.

Подальший догляд

Коли з’являться молоді пагони, поступово знімайте укриття та підживіть рослину добривом із вмістом азоту. Це стимулює активний ріст і допоможе троянді швидше набрати силу.