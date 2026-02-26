Повністю викорінити грибок складно, проте його можна взяти під контроль

Чорна плямистість – одне з найпоширеніших грибкових захворювань троянд, яке здатне істотно послабити рослину. Якщо не реагувати вчасно, кущ може повністю втратити листя і значно гірше цвісти. Хвороба швидко поширюється у вологу погоду та особливо активізується навесні. Щоб зберегти декоративність троянд, важливо знати перші ознаки недуги й діяти без зволікань. Про це пише «Главред».

Ознаки чорної плямистості

Розпізнати захворювання нескладно, якщо уважно оглядати кущі. Найхарактерніші симптоми:

круглі темні плями на листках, переважно з верхнього боку;

жовтувате обрамлення навколо уражених ділянок;

поступове збільшення розміру плям;

передчасне опадання листя;

пурпурові або темні сліди на молодих пагонах.

Через втрату листя рослина слабшає, адже знижується рівень фотосинтезу. У результаті троянда формує менше бутонів і гірше переносить несприятливі умови.

Збудник хвороби зимує в опалому листі та уражених стеблах. З настанням тепла спори активізуються й легко переносяться вітром або краплями дощу. Тривала сирість створює ідеальні умови для розвитку інфекції.

Як лікувати троянди

Повністю викорінити грибок складно, проте його можна взяти під контроль.

Насамперед видаляйте всі уражені листки та пагони, обрізаючи їх нижче місця пошкодження приблизно на 15–20 сантиметрів. Садові інструменти обов’язково знезаражуйте спиртом або спеціальним розчином.

Регулярно прибирайте опале листя під кущами. Не залишайте рослинні рештки на клумбі, адже саме в них зберігаються спори.

Для обробки застосовуйте фунгіциди. Ефективними є бордоська суміш, препарати на основі сірки, засоби з олією німу та спеціальні мильні розчини з фунгіцидною дією. Обприскуйте кущі щотижня з ранньої весни, а також після рясних дощів.

Профілактика захворювання

Найкращий спосіб захисту – правильний догляд. Висаджуйте троянди на добре освітлених ділянках, де ранкове сонце швидко висушує росу. Не загущуйте посадки, забезпечуйте вільну циркуляцію повітря між кущами.

Поливайте рослини під корінь, не змочуючи листя. Додатково використовуйте шар мульчі, який перешкоджає потраплянню спор із ґрунту на листки під час дощу.