Не бійтеся обрізати троянди – своєчасна процедура лише зміцнить рослину

Наприкінці зими троянди потребують особливої уваги. Саме в цей період закладається основа майбутнього цвітіння. Правильна обрізка допоможе кущам відновитися після холодів і сприятиме формуванню сильних пагонів. Якщо виконати процедуру вчасно, рослини віддячать рясними бутонами навесні та влітку. Детальніше про це пише Express.

Чому важливо обрізати наприкінці зими

У кінці лютого – на початку березня світловий день поступово збільшується, а температура повітря стає вищою. Троянди починають переходити до активної фази росту. Обрізка в цей час дозволяє позбутися ослаблених і пошкоджених гілок та спрямувати сили рослини на розвиток нових пагонів.

Фахівці радять не поспішати, якщо зберігається ризик сильних нічних заморозків. Дочекайтеся стабільної плюсової температури, щоб не пошкодити молоді бруньки.

Як правильно виконати обрізку

Спочатку видаліть сухі, підмерзлі та ушкоджені гілки. Потім прорідіть центр куща, зрізавши пагони, які ростуть усередину або перехрещуються. Це покращить циркуляцію повітря та зменшить ризик захворювань.

Здорові пагони вкоротіть приблизно на третину довжини. Робіть зріз над зовнішньою брунькою гострим продезінфікованим інструментом. Такий прийом стимулює утворення нових стебел і допоможе сформувати охайний, сильний кущ.