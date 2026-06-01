Особливу складність становить те, що портулак утворює величезну кількість насіння, яке може зберігати схожість протягом багатьох років

Портулак часто здається нешкідливою рослиною, яка просто вкриває землю густим зеленим покривом. Проте насправді цей бур’ян може стати серйозною проблемою для городників. Він швидко розростається, відбирає в культурних рослин вологу та поживні речовини, а також активно розмножується, захоплюючи нові ділянки. Як його позбутися ефективно, пише U-News.

Чому портулак так важко вивести

Цей бур’ян має високу здатність до відновлення. Навіть невеликі частини стебел, які залишилися на вологому ґрунті, можуть швидко вкоренитися та продовжити ріст. Через це звичайного скошування або поверхневого прополювання часто буває недостатньо.

Крім того, насіння портулаку легко переноситься вітром, водою та навіть садовим інвентарем, що сприяє його поширенню по всій ділянці.

Ручне видалення залишається найдієвішим способом

Найкраще видаляти портулак разом із корінням, поки рослина ще не почала цвісти. Для цього варто обирати час після дощу або поливу, коли земля залишається пухкою та вологою.

Після прополювання бур’ян не рекомендується залишати на грядках. Навіть злегка підсохлі пагони можуть знову прижитися. Зібрані рослини бажано винести з ділянки або залишити для повного висихання перед закладанням у компост.

Мульча допоможе стримати появу сходів

Одним із найефективніших профілактичних методів є мульчування. Шар органічної мульчі завтовшки 5–7 сантиметрів обмежує доступ світла до поверхні ґрунту, що значно знижує проростання насіння бур’яну.

Для мульчування можна використовувати солому, скошену траву, тирсу, компост або інші органічні матеріали.

Агроволокно створює надійний бар’єр

На грядках із полуницею, томатами, перцем чи огірками гарно працює чорне агроволокно. Воно перешкоджає проникненню сонячного світла до ґрунту, тому молоді сходи портулаку не можуть нормально розвиватися.

Такий спосіб не лише допомагає контролювати бур’яни, а й сприяє збереженню вологи в ґрунті.

Як запобігти повторній появі бур’яну

Позбутися портулаку за один сезон досить складно, тому важливо не припиняти боротьбу після першого успіху. Регулярне розпушування міжрядь, своєчасне видалення молодих рослин і використання мульчі поступово зменшують кількість насіння в землі.