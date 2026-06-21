Нагріта постіль утримує тепло, через що організм довше не може охолонути

У спекотні ночі заснути буває складно навіть із відкритими вікнами. Нагріта постіль утримує тепло, через що організм довше не може охолонути. Однак існує простий спосіб зробити ліжко прохолоднішим без вентилятора. Kobieta розповідає, як охолодити ліжко перед сном.

Британська блогерка та експертка з домашнього порядку Лінсі Кромбі розповіла, що ця хитрість не потребує ані особливих зусиль, ані спеціальних покупок – достатньо запасного простирадла та поліетиленового пакета.

«Покладіть простирадло в поліетиленовий пакет і покладіть його в морозилку на 15 хвилин перед сном. Коли ви пізніше ляжете спати з прохолодними простирадлами, ви відчуєте приємну прохолоду», – радить Лінсі

Експертка також нагадала про прості правила, яких варто дотримуватися протягом дня, щоб урятуватися вночі від спеки. За її словами, закриті штори та жалюзі допомагають обмежити нагрівання приміщення і ефективно захищають спальню від спеки.

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