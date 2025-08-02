Коли температура стає екстремально високою, ви починаєте пітніти більше, навіть не помічаючи цього

Коли температура за вікном стрімко зростає, і спека стає нестерпною, важливо знати про прості способи, які допоможуть швидко охолодити тіло та почуватися комфортніше. Ukr.Media розповідає про 5 корисних способів, які вам допоможуть.

Потримайте зап’ястя під крижаною водою 30 секунд

Такий спосіб миттєво знизить температуру крові у ваших руках, яка потім буде циркулювати у кровотоці та охолоджуватиме усе тіло.

Покладіть холодний компрес на шию

Охолодивши це місце вологим рушником або шматочком льоду, ви зможете обдурити весь організм, відчувши, що тіло стало прохолоднішим, ніж є насправді. Вся річ у тім, що область мозку, яка сприймає і регулює температуру тіла, розташована практично біля основи шиї.

Пийте більше води та менше кави

Коли температура стає екстремально високою, ви починаєте пітніти більше, навіть не помічаючи цього. Тому дуже важливо уникати зневоднення та кави, адже вона швидко виводить рідину.

Використовуйте охолоджувальний спрей

Змішайте одну частину гелю алое вера та три частини холодної води у невеликій пляшці з розпилювачем. Алое охолоджує шкіру на 5 градусів.

Покладіть фрукти в холодильник

У спеку завжди хочеться з’їсти щось прохолодне. Тому якщо ви не хочете кожного разу їсти морозиво, варто покласти фрукти у морозилку, щоб вони замерзли та стали чудовим перекусом.